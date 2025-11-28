Petrol devlerinin karı ocak-eylül döneminde yüzde 14 azaldı

Dünyanın en büyük 12 petrol şirketinin ocak-eylül döneminde elde ettiği toplam kar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 26 milyar dolar azalarak ortalama 160 milyar dolara geriledi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'li ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger ve Baker Hughes, Hollandalı Shell, İngiliz bp, Fransız TotalEnergies, İtalyan Eni, Norveçli Equinor ve Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun 2025'in 9 aylık döneminde toplam karı yaklaşık 160 milyar dolar oldu.

Söz konusu şirketler geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 186 milyar dolar kar elde etmişti. Böylece toplam kar yüzde 14 azalarak 160 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde Saudi Aramco'nun karı yüzde 6,5 düşerek 78,8 milyar dolara, ExxonMobil'in karı yüzde 14,5 azalarak 22,3 milyar dolara indi.

Shell yüzde 23,5'lik düşüşle 15,3 milyar dolar, TotalEnergies yüzde 15,2 azalışla 11,7 milyar dolar, Chevron yüzde 34 kayıpla 9,5 milyar dolar, bp yüzde 23,4 düşüşle 5,9 milyar dolar kar açıkladı.

Equinor'un karı yüzde 40,5 azalışla 4,4 milyar dolara, Eni'nin karı yüzde 13,7 azalışla 4,4 milyar dolara, Schlumberger'in karı ise yüzde 26,5 kayıpla 2,5 milyar dolara indi.

ConocoPhillips yüzde 4,8 düşüşle 2 milyar dolar, Baker Hughes ise yüzde 5,5 azalışla 1,7 milyar dolar kar bildirdi. Halliburton ise yüzde 25 düşüşle 1,5 milyon dolar kar açıkladı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme şirket karlarını baskılıyor

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yıl boyunca zayıf talep, ABD'deki gümrük tarifeleri krizi ve jeopolitik risklerin petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattığını belirterek, "Şirket karlılığındaki daralmanın temel nedeni petrol fiyatlarındaki gerileme oldu." dedi.

Rizvi, ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda petrol fiyatlarının gelecek yıl, 2025 ortalamasının da altında seyredeceği öngörüsünü anımsatarak, "Bu durum, büyük petrol şirketleri için karlılık baskısının gelecek yıl da belirgin bir tema olarak devam edeceğine işaret ediyor. Jeopolitik gelişmeler ara sıra kısa süreli fiyat sıçramaları yaratabilir ancak yüksek bantta kalıcı bir toparlanma olasılığı zayıf." diye konuştu.

Japonya'dan gelecek sinyaller izlenmeli

Küresel petrol piyasalarında yüksek arz ve potansiyel petrol fazlası riski bulunduğunu vurgulayan Rizvi, "Bazı göstergeler rekor düzeyde arz fazlası olduğunu, bazıları bunun abartıldığını söylüyor, gerçek ise ikisinin ortasında." ifadesini kullandı.

Rizvi, OPEC dışı üretim verilerinin arzın yüksek seviyelerde kalacağına işaret ettiğini belirterek, bu görünümün, EIA'nın ABD üretiminin 2026'da günlük 13,6 milyon varil seviyesine ulaşacağı tahminiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Guyana üretiminin ise ExxonMobil'in yeni kuyuları devreye almasıyla günlük 900 bin varile yaklaşacağını aktaran Rizvi, talep tarafında ABD ekonomisinin yönüne ilişkin soru işaretleri, Çin'de kısa vadeli yavaşlama ve Avro Bölgesi'ndeki yapısal sorunların tüketimde güçlü toparlanmayı sınırladığını kaydetti.

Rizvi, yatırımcıların özellikle Japonya'dan gelecek sinyalleri izlemesi gerektiğini, bu göstergelerin küresel ekonominin nabzını daha net ortaya koyacağını ifade etti.

"Arz fazlası döneminin 2026'ya kadar sürmesi bekleniyor"

Londra merkezli enerji enformasyon şirketi Energy Intelligence Group'un Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere de petrol fiyatlarının düşmesi ve düşük seviyelerde kalması durumunda daha kırılgan oyuncuların satın almalara daha açık hale gelmesiyle konsolidasyonun hızlanabileceğini söyledi.

Mathonniere, piyasanın arz fazlası dönemine girdiğine dikkati çekerek, "Arz fazlası döneminin 2026'ya kadar sürmesi bekleniyor. Bu koşullarda fiyatların piyasayı yeniden dengelemeye yardımcı olması gerekecek ve bu da özellikle OPEC dışı üreticilerden gelen arzın bir bölümünün baskılanmasıyla gerçekleşebilir. Bu durum, bazı şirketlerin 2026'ya doğru fiyat kaynaklı ek zorluklarla karşılaşacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies ve bp'den oluşan 5 büyük petrol şirketinin analist beklentilerinin üzerinde veya paralel sonuçlar açıkladığını aktaran Mathonniere, "Beklenenden güçlü rafinaj marjları önemli destek sağladı ancak genel olarak daha düşük operasyonel nakit akışları, yükselen borçluluk ve düşük petrol fiyatları özellikle küçük üreticiler için risk oluşturmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mathonniere???????, stok birikimlerinin arttığını algılayan bir petrol piyasasında fiyatların aşağı yönlü hareket edeceğini belirterek, "Genel olarak Brent'in 2026 boyunca 50-60 dolar bandında önemli bir süre geçirmesini bekliyoruz. Bu yılın geri kalanı için Brent tahminimiz ortalama 68 dolar seviyesinde. Ancak gelecek yıl için daha temkinliyiz. Brent'in yıllık ortalama 65 dolar civarında gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.