Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran (Najran) bölgesinde, altın, bakır, çinko ve gümüş gibi değerli mineralleri içeren yaklaşık 11 milyon tonluk mineral kaynağı tespit edildi. Bu gelişme, krallığın madencilik sektöründe önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AMAK'TAN BÜYÜK KEŞİF

Keşfi yapan Almasane Alkobra Mining Company (AMAK), bölgedeki keşif çalışmalarının Şubat 2025'te başlayan kapsamlı sondaj programı sayesinde 27 bin metrenin üzerinde sondaj yapıldığını açıkladı. Şu ana kadar yalnızca lisans alanının yaklaşık yüzde 10'unda sondaj gerçekleştirildiği ve rezerv potansiyelinin artırılabileceği belirtiliyor.

İlk değerlendirmelere göre keşfedilen kaynak büyük miktarda altın, bakır, çinko ve gümüş içerirken, AMAK'ın mevcut işletme tesislerine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki bu bölge lojistik avantaj da sağlıyor.

REZERV TAHMİNLERİ ÇOK YÜKSEK

AMAK, 2026'da yapılması planlanan genişletilmiş sondaj ve jeofiziksel çalışmalarla mevcut rezerv tahminlerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca yılın ikinci yarısında ilk kapsamlı mineral kaynak raporunun yayımlanması bekleniyor.

EKONOMİDE PETROL DIŞINA AÇILIM

Suudi Arabistan, Vision 2030 çerçevesinde ekonomisini petrol bağımlılığından kurtarma ve madencilik sektörünü güçlendirme stratejisine odaklanıyor. Bu büyük keşif, ülkenin değerli madenler alanındaki yükselen rolünü pekiştirmesi açısından önemli görülüyor.