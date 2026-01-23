Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından ihracatın yıldızı seçildi

Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri'nin 'İhracatın Yıldızları 2025' listesinde hem genel sıralamada hem de kimya sektörü kategorisinde birinci sıradaki yerini koruyarak Ege Bölgesi İhracat Şampiyonu oldu.

SOCAR Türkiye'nin grup şirketlerinden Petkim, ihracatta elde ettiği sonuçlarla sektöründe öne çıkıyor. Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) '2025 İhracatın Yıldızları Listesi' sonuçlarına göre şirket, hem genel kategori hem de kimya sektörü kategorisinde ilk sırada yer alıyor.

22 Ocak tarihinde düzenlenen Ege İhracatçı Birlikleri İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde şirketin ödülünü, Petkim Genel Müdürü ve SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev aldı. Petkim, 2025 yılı sonu itibarıyla gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle Ege Bölgesi'nin ihracat şampiyonu oldu. Şirket, Ege Bölgesi'nin ve Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya devam ediyor. - İZMİR