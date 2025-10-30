Haberler

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Güncelleme:
ABD Merkez Bankası 25 baz puanlık indirimle faizi yüzde 3,75–4 aralığına çekti. Ardından ise Trump–Şi görüşmesinden çıkan ılımlı mesajlar altın fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. Peş peşe yaşanan iki gelişme sonrası altın fiyatlarında yüzde 10'luk bir düşüşe neden oldu.

  • ABD Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,75–4 aralığına çekti.
  • ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesi altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.
  • Gram altın fiyatı 30 Ekim 2025'te alış 5.365,32 TL ve satış 5.366,16 TL olarak kaydedildi.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimi ve ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi'nin görüşmesi altın fiyatlarını etkiledi. FED, politika faizini yüzde 3,75–4 aralığına çekti ve Aralık ayında faiz indiriminin muhtemel olmadığını belirtti. Bu durum ve ABD-Çin ticaret diplomasisi, altın fiyatlarının yönünü belirlemeyi zorlaştırıyor. Trump ve Şi'nin görüşmesi sonrası yapılan açıklamalar ise altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

FED KARARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLEDİ

ABD Merkez Bankası (FED), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. 25 baz puanlık indirime giden FED, politika faizini yüzde 3,75–4 aralığına çekti. FED Başkanı Jerome Powell ise Aralık ayında faiz indiriminin "muhtemel olmadığını" vurguladı. Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin kafa karışıklığı ve ABD-Çin arasındaki ticaret diplomasisi, değerli metalin yönünü bulmasını zorlaştırıyor.

TRUMP VE JİNPİNG BULUŞTU

Çin Devlet Başkanı Şi, bu sabah hareket ettiği Güney Kore'de ABD'li mevkidaşı Trump ile buluştu. Bu, ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu. Trump ve Şi'nin görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmeden sonra yapılan açıklamalar altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

30 EKİM 2025 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.365,32 TL Satış: 5.366,16 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8.944,84 TL Satış: 9.151,76 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 17.833,77 TL Satış: 18.303,52 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.477,70 TL Satış: 36.505,19 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 37.083,00 TL Satış: 37.644,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: $3.962,44 Satış: $3.963,01

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
