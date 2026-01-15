Haberler

Peru ile Türkiye arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği görüşmesi

Güncelleme:
Peru Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında iş birliği imkanları Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde ele alındı.

USTKON (Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu) ve SATKOF (Sağlık Turizmi Konfederasyonu) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, beraberindeki heyetle birlikte Peru Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi César de las Casas ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasında özellikle sağlık turizmi yatırımları ile tarım ve ticaret alanlarında geliştirilebilecek iş birliği imkanları değerlendirildi.

Toplantıda, karşılıklı yatırım fırsatları, sürdürülebilir ortak proje modelleri ve uzun vadeli ekonomik iş birlikleri üzerinde duruldu. Görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik vizyonu doğrultusunda geliştirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan USTKON ve SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık turizmi, tarım ve ticaret alanlarında ülkemizin küresel ölçekte güçlenmesine yönelik ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Peru ile geliştirilecek iş birliklerinin her iki ülke için de kalıcı ekonomik ve sosyal kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Bu sürecin somut yatırım ve proje ortaklıklarına dönüşmesini hedefliyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen temasların, Peru Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki diplomatik, ekonomik ve sektörel ilişkilerin güçlendirilmesine, yeni yatırım alanlarının oluşturulmasına ve sürdürülebilir uluslararası iş birliği mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
