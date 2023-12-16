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Perakende Satış Hacmi Ekim Ayında Arttı

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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yükseldi.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı perakende satış endekslerini açıklayacak. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 13,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,3 azaldı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,0 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,2 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 83,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 86,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 91,9 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 55,9 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,7 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,7 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,3 azaldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu Haberler

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