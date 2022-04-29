Pegasus, kadehli paylaşımıyla Kadir Gecesi'ne dil uzatan çalışanını kovdu

Pegasus çalışanlarının 27 Nisan Kadir Gecesi'nde alkol masasında kadeh kaldırıp "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" paylaşımı yapması Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olay kısa sürede gündeme otururken, vatandaşlar paylaşıma ateş püskürdü. Pegasus çalışanları tepkilerin ardından hesaplarını kapatsa da, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı havacılık devini söz konusu çalışanlarını işten çıkarmaya davet etti.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından dün Pegasus konu hakkında bir açıklama yaptı. Paylaşımın kişisel olduğunu belirten şirket, gerekenin yapılacağını duyurdu.

"GEREKEN YAPILACAK"

Paylaşımın kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, "27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurullarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır." denildi.

PAYLAŞIMI YAPAN İŞTEN ÇIKARILDI

Herkes İslam alemi için önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi'ne dil uzatan çalışanların akıbetini merak ederken, Pegasus'ta örgütlü olan Nakliyat İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu olayla ilgili son durumu paylaştı. Küçükosmanoğlu, paylaşımı yapan kişinin işten çıkarıldığını, diğer çalışanlarla ilgili şirketin etik kurulunun disiplin sürecinin devam ettiğini söyledi.

Pegasus çalışanların tepki çeken paylaşımı: