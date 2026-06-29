Haberler

Pegasus Hava Yolları'na TİM'den Hizmet İhracatı Ödülü

Pegasus Hava Yolları'na TİM'den Hizmet İhracatı Ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde hizmet ihracatındaki başarısıyla ikinci sıraya layık görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane teslim aldı.

Pegasus Hava Yolları, TİM 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde hizmet ihracatındaki başarısıyla ödüle layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törende Pegasus'un ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane teslim aldı.

Uluslararası uçuş ağıyla Türkiye'nin hizmet ihracatına önemli katkı sağlayan Pegasus, yurt dışı operasyonlarıyla ülke ekonomisine değer oluşturmayı ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeyi sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 19 şüpheli adliyede
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

Bunlar taksici değil eşkıya! Turistler korkudan defalarca özür diledi