Pegasus Hava Yolları'na TİM'den Hizmet İhracatı Ödülü
Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde hizmet ihracatındaki başarısıyla ikinci sıraya layık görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törende ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane teslim aldı.
Pegasus Hava Yolları, TİM 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde hizmet ihracatındaki başarısıyla ödüle layık görüldü.
Pegasus Hava Yolları, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Türkiye'nin hizmet ihracatında ikinci sırada yer alarak ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törende Pegasus'un ödülünü, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane teslim aldı.
Uluslararası uçuş ağıyla Türkiye'nin hizmet ihracatına önemli katkı sağlayan Pegasus, yurt dışı operasyonlarıyla ülke ekonomisine değer oluşturmayı ve Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmeyi sürdürüyor. - İSTANBUL