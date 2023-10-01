Pegasus Hava Yolları'nın Filosuna 'Cumhuriyet' İsimli 100. Uçağı Katıldı

Pegasus Hava Yolları, Cumhuriyet'in 100. yılında filosuna 'Cumhuriyet' isimli 100. uçağı ekledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzasının yer aldığı Airbus A321neo tipi uçak, özel olarak tasarlandı. Pegasus Hava Yolları, geniş yurt dışı uçuş ağıyla büyümeye devam ediyor.

Pegasus Hava Yolları'nın Cumhuriyet'in 100'üncü yılında filosuna kattığı 'Cumhuriyet' isimli 100'üncü uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Kuyruğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti ve imzası yer alan Airbus A321neo tipi yeni uçak, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak tasarlandı.

Almanya'nın Hamburg şehrinden hareket eden TC-RDP kuyruk tescilli Airbus A321neo tipi yeni uçak, 30 Eylül 2023 Cumartesi saat 16: 36'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane ve Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk'ün Airbus'ın Hamburg'daki tesislerine giderek teslim aldığı uçak, kuyruğunda yer alan Mustafa Kemal Atatürk silüeti ve imzasıyla Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlandı. 2023'te Pegasus filosuna katılacak 16 yeni uçaktan 9'uncusu olan 'Cumhuriyet', Pegasus'un 2012'de imzalanan ve yıllar içerisindeki tadillerle toplam 150 adet uçağa ulaşan Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 75'inci ve filonun 100'üncü uçağı olma özelliğini taşıyor.

"GENİŞ YURT DIŞI UÇUŞ AĞIYLA YOLUMUZDA SAĞLAM ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100'üncü uçaklarını teslim almaktan büyük bir gurur duyduklarını dile getirerek "Filomuza kattığımız yeni A321neo tipi uçağımız 'Cumhuriyet' ile birlikte 100 uçak eşiğini aşıyoruz. Avrupa'nın yanı sıra Ortadoğu, Afrika, Kafkaslar ve Türkiye'nin kuzeyinden doğusuna, güneyinden batısına yayılmış geniş bir yurt dışı uçuş ağıyla yolumuzda sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu yaklaşımımızla, uygun ücretler sunarken seyahati kolaylaştıran, sektör genelinde öncü bir düşük maliyetli hava yolu olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"18 YIL ÖNCE TÜRKİYE'DE HAVACILIK ALANINDA BAŞLATTIĞIMIZ DEĞİŞİMİ SÜRDÜRECEĞİZ"

2021'den sonra tüm teslimatlarının A321neo tipindeki uçaklardan oluşacağını vurgulayan Öztürk, "A321'ler standart kısa-orta menzil ticari uçaklara göre farklı konfigürasyona sahip, sektör tarafından oyun kurallarını değiştiren uçaklar olarak tanımlanıyor. Daha uzun gövdede daha fazla kapasite sunmayı sağlayan ancak mevcut yapımızdan çok farklı olmayan bir operasyon sürecine sahip uçaklar. Diğer bir deyişle, operasyonel yapımızı karmaşık hale getirmeden daha yüksek kapasiteyle hizmet verebiliyoruz. Bu açıdan yüksek verimlilik katkısı elde ediyoruz. 18 yıl önce Türkiye'de havacılık alanında başlattığımız değişimi, her zaman en iyisini başarma azmiyle sürdürmeye; Türkiye'nin en yeni uçaklarına sahip filomuzla ülkemiz, sektörümüz, paydaşlarımız ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Pegasus'un 4,5 yaş ortalamalı uçak filosunda; 25 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 15 adedi Boeing B737-800, 6 adedi Airbus A320ceo, 46 adedi Airbus A320neo ve 33 adedi Airbus A321neo olmak üzere toplam 100 adet uçak bulunuyor.