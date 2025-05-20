Pegasus Hava Yolları'ndan Kaloşvar'a Doğrudan Uçuş Seferleri Başladı

Pegasus Hava Yolları'ndan Kaloşvar'a Doğrudan Uçuş Seferleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Romanya'nın Kaloşvar kentine, Pegasus Hava Yolları'nın başlattığı doğrudan uçuş seferleriyle İstanbul'un Avrupa bağlantıları genişliyor. Seferler haftada üç gün gerçekleştirilecek.

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'ndan Romanya'nın Kaloşvar (Cluj-Napoca) kentine, Pegasus Hava Yolları'nın başlattığı seferlerle doğrudan uçuş hizmeti devreye alındı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, yeni destinasyonlarla İstanbul'un ve Türkiye'nin Avrupa bağlantılarını çeşitlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Pegasus Hava Yolları, ana üssü İstanbul Sabiha Gökçen'den "Orta Avrupa'ya açılan kapı" olarak nitelendirilen Romanya'nın en büyük ikinci şehri Kaloşvar'a doğrudan uçuşlar başlattı. Bu güzergaha salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada 3 gün sefer düzenlenmesi planlanıyor. Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen'den Romanya'nın başkenti Bükreş'e ise haftada 5 kez doğrudan sefer düzenliyor.

Zengin kültür-sanat birikimi, yeşil alanları, tarihi ve turistik noktalarıyla tanınan Kaloşvar, gelişmiş üniversitelerinin etkisiyle Avrupa'nın eğitim ve dijital teknoloji alanlarında yükselen merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Şehir, Transilvanya bölgesinin "ikonik" noktalarından biri olarak kabul edilen ve "Drakula" efsanesiyle özdeşleşen Bran Kalesi'ne yakınlığıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Unirii Meydanı, St. Michael Kilisesi, Banffy Sarayı ve Cetatuia Tepesi, Kaloşvar'ın tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alıyor. Kenti saran modern kafe ve restoran kültürü, Romanya mutfağının yanı sıra uluslararası tatları da ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya erişimini güçlendirmeyi sürdüren ISG, bu bağlantısıyla İstanbul'un kültürel ve tarihi zenginliklerini dünya genelinde 52 ülkenin yanı sıra 106 dış ve 39 iç olmak üzere toplam 145 hatla buluşturuyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.