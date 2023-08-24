Pegasus Hava Yolları, Karbondioksit Emisyonlarını Dengeleme İmkanı Sunuyor

'Rotamız Birlikte Daha İyi Bir Gelecek' diyen Pegasus Hava Yolları ; iklim teknolojisi şirketi CHOOOSE ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, misafirlerine uçuşlarından kaynaklanan karbondioksit (CO2) emisyonlarını dengeleme imkanı sunduğu yeni iklim programını başlattı.

İş birliği kapsamında Pegasus Hava Yolları internet sitesinden bilet alan yolcular; biletleme teyit sayfası üzerinden verilen bağlantıyla, CHOOOSE tarafından geliştirilen bir hesaplayıcı desteğiyle, uçuşlarının karbondioksit (CO2) emisyonu etkisini hesaplayabiliyor ve doğrulanmış iklim çözümlerini destekleyerek uçuşlarından kaynaklanan emisyonlarını dengeleyebiliyor. Böylelikle kendi uçuşlarından kaynaklanan karbon ayak izi hakkında harekete geçerek, sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) dahil olmak üzere dünya çapında iklim eylemini ilerleten projelere katkıda bulunabiliyorlar.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ADINA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATMIŞ OLMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ"

Havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini içtenlikle destekleyen çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pegasus Hava Yolları CEO'su Güliz Öztürk, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Pegasus Hava Yolları olarak, sürdürülebilirlik adına önemli bir adım daha atmış olmaktan son derece mutluyuz. İklim eylemi konusunda, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmayı taahhüt ettik. Birim yolcu kilometre başına düşen uçuş kaynaklı karbon emisyonlarını 2030'a kadar 2019'a kıyasla yüzde 20 azaltmayı amaçlayan emisyon yoğunluğu hedefimiz aracılığıyla bu taahhüdümüzü daha da güçlendirdik. Hedeflerimiz, operasyonlarımızda ve kullandığımız altyapıda önemli azaltma eylemleri gerektirecek. Bunlarla ilgili farklı başlıkta çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hava yoluyla seyahat eden misafirlerimizin kendi seyahatleri açısından eyleme geçebilmek için farklı fırsatlardan yararlanmaya yönelik beklentisi olduğunu biliyoruz. Biz de sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, tüm ekosistemin birlikte hareket etmesi gerektiğine, dolayısıyla iş birlikçi eyleme yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, misafirlerimizi seyahat ederken iklim eylemine katkıda bulunmaya teşvik etmek amacıyla ek bir platform oluşturmak istedik. Bu yeniliği CHOOOSE ile iş birliği içerisinde hayata geçirmekten dolayı memnunuz. Bu programın, sürdürülebilirlik çabalarımızla ilgili olarak misafirlerimizle daha çok etkileşim kurmamız için bize daha fazla fırsat sağlayacağını umuyoruz."

CHOOOSE CEO'su Andreas Slettvoll ise "Pegasus Hava Yolları ile iş birliği yapmaktan ve yolcularının iklim eylemine katkı sağlamalarına yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz. Giderek daha fazla insan, emisyonlarını anlamak ve bunların iklim etkisine yönelik çözümler bulmak istiyor. CHOOOSE olarak iklim eylemini Türkiye ve ötesindeki gezginler için daha erişilebilir hale getirmekten heyecan duyuyoruz" dedi.

PEGASUS, SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK İÇİN BİRÇOK GİRİŞİMİ HAYATA GEÇİRİYOR

Sürdürülebilirliği şirket kültürünün önemli bir parçası haline getirmeyi stratejik bir öncelik olarak belirlediklerini kaydeden Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"'Rotamız Sürdürülebilir bir Gelecek' sloganıyla birçok anlamlı girişimi ve çalışmayı hayata geçiriyor. Çevresel hedefler kapsamında yol haritasının temel kilometre taşlarını Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile birlikte verdiği '2050'ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' taahhüdü ve bu taahhüdü pekiştirmek amacıyla belirlediği 2030 ara dönem karbon emisyon azaltım hedefi oluşturan şirket; filonun gençleştirilmesi, yakıt tasarrufu sağlayan düşük emisyonlu uçak modellerine yatırım yapılması, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rota optimizasyonu gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları da gerçekleştiriyor. Özellikle Türkiye'de sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi için paydaşlarla çalışmalarını sürdürürken, operasyonlarında SAF kullanımını artırmaya devam ediyor."