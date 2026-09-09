Pazarama ChatGPT entegrasyonunu kullanıma sundu

Pazarama, kullanıcıların doğal dille arama yaparak ürünleri keşfetmesine ve karşılaştırmasına imkan tanıyan ChatGPT entegrasyonunu hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ChatGPT'ye eklenen Pazarama eklentisi dolayısıyla kullanıcılar, Pazarama'da yer alan 50 milyonun üzerindeki ürünü artık ChatGPT üzerinden doğrudan aratabiliyor.

ChatGPT'nin doğal dilde iletişim kurma ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlama yeteneklerini Pazarama'nın geniş ürün çeşitliliğiyle bir araya getiren entegrasyon, alışveriş sürecini daha kolay ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor.

Kullanıcılar, kategori, marka, fiyat aralığı, ürün özellikleri ve kullanım amacı gibi farklı kriterleri doğal dille ifade ederek aradıkları ürünlere ulaşabiliyor.

Kullanıcılar yalnızca belirli bir ürün ya da marka adıyla arama yapmak yerine, ihtiyaçlarını tarif ederek de alışverişe başlayabiliyor. Böylece ürün arama süreci, tüketicinin ne aradığını önceden kesin olarak bilmesini gerektiren klasik arama deneyiminin ötesine geçerek, ihtiyacını gündelik dille ifade edebildiği daha doğal bir yapıya dönüşüyor.

Pazarama'yı ChatGPT üzerinden kullanmak isteyenler, "Eklentiler" bölümünde Pazarama'yı bularak hesaplarına ekleyebiliyor. Kullanıcılar, daha sonra ChatGPT'de sürdürdükleri sohbet içerisinde Pazarama'nın ürün seçeneklerini aratabiliyor, ilgilendikleri ürünlere sunulan bağlantılar üzerinden Pazarama'ya geçiş yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pazarama Teknoloji Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Esin Sökmen, yapay zekanın, kullanıcıların dijital platformlarla kurduğu ilişkiyi ve hizmetlerden beklentilerini yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Sökmen, bu dönüşümü yalnızca takip etmekle kalmadıklarını kullanıcılara sundukları deneyimin bir parçası haline getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"E-ticarete sadece alım-satım yapılan bir pazaryeri olarak bakmıyor, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunan, bir dijital ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de doğrudan pazar yerleri arasında bir ilk olan ChatGPT entegrasyonumuz da yapay zekayı kullanıcılarımızın günlük alışveriş deneyimine doğrudan taşıyan önemli adımlarımızdan biri. Önümüzdeki dönemde geliştireceğimiz yeni yapay zeka uygulamalarıyla bu alandaki çalışmalarımızı daha da ileri taşıyacağız."

Kaynak: AA