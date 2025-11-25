Haberler

Paybull ve yasa dışı bahis ağına operasyon! 9 ilde 25 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 25 kişi gözaltına alınırken, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Gıda Anonim Şirketi'ne el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu yeni bir operasyon başlattı. Elektronik ödeme hizmeti veren Paybull'a, yasa dışı bahis gelirini aklama suçlamasıyla operasyon başlatıldı. Şirkete el konulurken, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "TCMB denetim ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen eylemler çerçevesinde;İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir" denildi. Eş zamanlı baskınlarda, 25 şüphelinin gözaltına alındığını bildirildi.

ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, Paybull Anonim Şirketi ile Lezzona Gıda Anonim Şirketi'ne İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla el konuldu.

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayında alınan kararla Paybull'un faaliyet iznini iptal etmişti. TCMB'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Kararda şu ifadeler yer almıştı: "Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde 17/12/2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29/9/2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB Kararları ile verilen ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 19 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi."

