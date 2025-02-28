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Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku

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Bankacılık sektörü ile Geliri İdaresi Başkanlığı arasındaki teknik aksaklık nedeniyle vatandaşların cep telefonuna uyarılar geldi. Yapılan işlemlerin konut kira hesabı olduğu, bu nedenle insanlardan ek vergi talep edildiği görüldü. Ulaştığımız GİB yetkilileri konuya açıklık getirdi.

Türkiye genelinde havale işlemlerinde "Konut Kira Ödemesi" sorunu yaşanıyor. İlk olarak sosyal medya hesaplarında kripto borsası Binance TR üzerinden yapılan işlemlerde yaşanan sorunla ortaya çıkan konunun tüm Türkiye'ye yayıldığı ortaya çıktı.

Kripto para yatırımcılarının satış işlemleri sonrasında hesaplarına gelen EFT'lerin 'kira geliri' olarak değerlendirildiği bir hata ortaya çıktı. Yapılan ödemeler Kira Konut Ödemesi olarak kodlandığı için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine Maliye'den otomatik SMS gönderilmeye başlandı.

Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku

Para havale işlemlerinde vatandaşa ek vergi şoku

MESAJI ALANLAR NE YAPMALI?

Haberler.com'un ulaştığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, konunun sadece kripto para borsası Binance TR ile ilgili olmadığını; kripto para ve borsa hesabı bulunmayan iki kişi arasında yaşanan para transferlerinin de konut kira geliri olarak tanımlandığını belirtti. Bu nedenle GİB üzerinden bu kişilere ek vergilendirme mesajı gittiğini kaydeden yetkililer, bu konunun Bankacılık sektörü ile Geliri İdaresi Başkanlığı arasındaki teknik aksaklıktan kaynaklandığını belirtti.

GİB'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Sorunun havale işlemlerinde gönderen tarafın yanlış seçeneğinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, gerçek kira geliri sahibi olmayanların bu mesajı kayda almayabileceği belirtildi.

Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

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Havale işlemi yapan vatandaşa
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBeyö 4'lü:

Saldır saldır ya tutarsa ev aldın vergi öde harç öde birde üstüne heryil hem belediyeye hemde devlete vergi öde araba aldın vergi öde yakıt alırken vergi öde arıza vs vergi öde domalalim ona da vergi ödeyelim iyimi ne güzel devlet anlayışı

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıserkan şenol:

bana da geldi . normal eftler kira geliri diye gözüküyor ve benden vergi istiyorlar. 100 bin lira kira gelirim varmış .EVİM YOK

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıOnlardan Biri:

ee ne yapmalı sorusunun cevabı nerede

Yorum Beğen24
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Haber Yorumlarız6hgqxtwrh:

mesajı alanlar ne yapmalı keske daha net belırtılseydı...vatandaş mı ugrasacak kıra geliri olmadıgını ispatlamak ıcın yoksa sistemden kendileri mi duzeltecek..benimde bilmediğim kıra gelırlerım varmıs...

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Haber YorumlarıGamze Ulgen:

yani

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Salaklar ya , gerçekten kira olanları beyannamede aslan gibi yazın gerisini hesaba katmayın bitti gitti , onlarda bunu ispatlamak zorunda .

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