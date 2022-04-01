Pandemi nedeniyle işlerinden ayrılıp OnlyFans isimli sitede çıplak fotoğraflarını paylaşan çift ayda 187 bin lira kazanıyor

30 yaşındaki Bonnie ve 31 yaşındaki Tommy, iki yıldır OnlyFans'te yetişkinlere yönelik içerikler üretiyor. Çift şu anda ayda 10 bin sterlin (187 bin TL) kazandıklarını söylüyor. Gerçek adlarını paylaşmak istemeyen çift, eski işlerinin Covid-19 pandemisi ve ülkenin Brexit politikasından kötü etkilendiğini, bunun ardından işlerinden ayrılarak OnlyFans kariyerine başlamaya karar verdiklerini aktardı.

"BİZE DAHA FAZLA FİNANSAL ÖZGÜRLÜK SAĞLADI"

Bonnie takma isimli kadın yetişkinlere yönelik ürettikleri içerikler sayesinde daha fazla para kazandıklarını vurgulayarak "OnlyFans'a içerik üreten birkaç arkadaşımız vardı ve ne kadar iyi olduklarını gördük. Eskisinden daha fazla kazanıyoruz. Bize daha fazla finansal özgürlük sağladı. Yapabileceğim ve bu kadar para kazanabileceğim başka bir iş yok." dedi.

"DÜŞÜNME BİÇİMİMİZ DEĞİŞECEK"

Çocuklarının bu durumdan gelecek yıllarda etkilenmeyeceklerini belirten Bonnie, yaptıkları işten çekinmediklerini belirterek "Dürüst olmak gerekirse, çocukların zorbalığa maruz kalacağını düşünmüyorum bile. Düşünme biçimimiz değişecek. Sektörde çok fazla arkadaşımız var. Çocuklar büyüdüğünde ortam çok farklı olacak. Çünkü bir sürü anne ve baba OnlyFans'a ya da bu tür içeriklere dahil olacak." ifadelerine yer verdi.