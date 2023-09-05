Pamukkaleli kadınlar üretim için el ele verecek

Pamukkale Belediyesi, Pınarkent Mahallesinde metruk halde bulunan eski belediye binasını, kadınların üretime kazandırılması için merkez haline dönüştürdü.

Pamukkale Belediyesi'nin kadınlara yönelik hazırladığı en büyük projelerden biri olan "Pamuk Eller Üretiyor" projesi çerçevesinde kadınlar Pınarkent'teki merkezde uygulamalı eğitimlere başladı. Pınarkent Mahallesi'nde bulunan metruk belediye binası kadınların üretime kazandırılması hedefiyele hizmet vermeye başladı. Pamukkale ilçesinde geleneksel yöntemler ile tarımsal üretim yapan dezavantajlı kadınların ürettikleri ürünlerine katma değer kazandırılması amacıyla Pamukkale Belediyesi önderliğinde GEKA desteğiyle yürütülen 'Pamuk Eller Üretiyor' projesinde kadınlar uygulamalı eğitimlere bu merkezde başladı.

Pamukkale Kadın Üretim Merkezi (PAKÜM) oluşturulacak

İlk eğitimlerini Pamukkale Kent Konseyi ve Pamukkale Belediyesi Fikir Üretim Merkezinde alan kadınlar, binada çalışmaların bitmesiyle birlikte merkezde endüstriyel mutfak ve uygulama eğitimlerine başladılar. "Pamuk Eller Üretiyor" projesi çerçevesinde kadınlar, yenilikçi pazarlama yöntemleri ve e-ticaret gibi konuların yanı sıra ürün senaryosu, sosyal medya dili, kurumsal kimlik kazanma ve katma değeri yüksek ürün elde etme konularına eğitimler alıyor. Eğitimlerin sonunda, kadın kooperatifi kurularak, Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM oluşturulacak. Yaklaşık 60 kadının eğitim aldığı proje çerçevesinde, Pamukkale Belediyesi üretilen ürünlerin satışı kısmında da kadın katılımcıların destekçisi olacak. Öte yandan aynı binada bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan kreş de hizmet vermeye başladı.

Kursiyerlerden teşekkür

Pamukkale Belediyesi önderliğinde yürütülen Pamuk Eller Üretiyor projesi çerçevesinde eğitimlere katılan kadınların hem eğitimlerden hem de Pınarkent'teki tesisten çok memnun. Kursiyerlerden Şengül Gülten, kendisi gibi ev hanımı olan kadınların üretime ve ekonomiye daha çok katkı verebilmesi açısından bu projenin çok önemli olduğunu dile getirdi. Gözlerli Teslime Gül Aca da "Burada Pamukkale Belediyemizin verdiği Pamuk Eller kursuna geliyorum. Birçok konuda eğitim alıyoruz. Genelde ev hanımıyız. Burada kreşimizde var. Çocuklarımızı da getirebiliyoruz. Ne yapabiliriz ne üretebilir diyerek bu kursa geldik. İnşallah ilerleyen zamanda dersler bittiğinde üretime ekonomiye katkıda bulunabiliriz. Kurslarda sağlıktan, üretime birçok konuda eğitimler alıyoruz. Pamukkale Belediyesi'ne ve başkanımız Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kursiyer Mehpare Tahta ise "Bu programa katıldığım için çok mutluyum. Önce gıda, ziraat mühendislerimizden, uzmanlardan eğitimlerimizi aldık. Sonrasında gastronomi hocamızla mutfakta pratik eğitimlere başladık. Üretim aşamasına geçmek üzereyiz. Ar-ge çalışmalarına geçeceğiz. Bunların yanında burada yeni arkadaşlıklar kazandık. Bir aile gibi olduk. Herkesi böyle programlara katılmaya davet ediyorum. Öncelikle her türlü imkanı bize sağlayan Avni Örki'ye, eğitim veren uzmanlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Merkezde Pamukkaleli kadınlara eğitimi veren Gastronomi Eğitmeni Nusret Ercan Şenlikçi ise "Eğitimlerde kursiyerlerimize Denizli'de üretilen ürünlerle nasıl katma değer sağlayabiliriz, nasıl satışını yapabiliriz bunları gösteriyoruz. Ayrıca, Ada çaylı makarna, lavantalı makarna gibi çeşitlerle ar-ge çalışmaları yaparak yeni ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Bugünkü dersimizde yerel ve yabancı makarna çeşitleriyle çalışmalar yaptık. Önümüzdeki derste çay, kahveler için soğuk ve sıcak halleriyle ilgili çalışmalar ile kurabiye çeşitleriyle ilgili dersimiz olacak. Çeşitli tatlıları da ilave ederek çalışma alanımızı geliştireceğiz. Ayva yapraklarından çay üretilmesini, paketlenmesini ve satışını öğreteceğiz. İlerleyen zamanlarda kooperatif gibi çalışmalar olursa güzel paralar kazanabilirler. Bu imkanı sağlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gerçek bir yaşam ve kültür merkezi olacak"

Pınarkent'teki binanın bir kültür, gelişim merkezi haline dönüştürülmesini hedeflediklerini ve bu sayede "Pamuk Eller Üretiyor Projesi"ni faaliyete geçeceğini ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamuk Eller Üretiyor projemizle tarım alanında kendini geliştirmek isteyen, yetiştirilen tarım ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, farklı aromatik tatlar ortaya koyulması bu ürünlerin uluslararası piyasaya pazarlanması konusunda eğitim alan kadınlarımızla bir kadın kooperatifi kuracağız. Pamukkale Kadın Üretim Merkezi PAKÜM ile projemizin sürekliliğini sağlayarak, kadınlarımıza farklı vizyonlar sunmayı planlıyoruz. Kadınlarımıza elde ettikleri ürünlerin satışıyla ilgili de destek vereceğiz. Pınarkent'teki bu merkezimizde bulunan binamız 2 katlı ve geniş bir alana sahip. Merkezimiz, bölge halkımızın talepleri ve ihtiyaçları istikametinde çeşitli kursların, etkinliklerin düzenlenebildiği bir yer haline gelevcek. En önemlisi de merkezimizde bir kreşimiz var. Eğitimlere gelen kadınlarımız çocuklarını nereye bırakacağım derdiyle uğraşmayacak. Kreş de çocuklarımız oyun oynayarak öğrenirken, annelerimiz de eğitimlerine gönül rahatlığı ile devam edebiliyor. Tesisimizde çok küçük işlerimiz kaldı ancak bunlar eğitimlerin başlamasına engel değil. Pamuk Eller Üretiyor projesi çerçevesinde yaklaşık 60 kadınımız endüstriyel mutfak ve uygulama eğitimlerine çocuklarıyla gelerek, eğitimlerine devam ediyorlar. Burası sadece Pınarkentliler'e değil tüm çevre mahallelere hitap eden, mahalle konağı mantığının da ötesine taşınmış bir sosyal tesis. Bir anlamda mini bir kültür merkezi gibi hizmet verecek olan merkezimiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ