Palandöken: Kurban Bayramı'nda 300-350 Milyar TL Ciro Bekleniyor

Palandöken: Kurban Bayramı'nda 300-350 Milyar TL Ciro Bekleniyor
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda esnafın 300-350 milyar TL ciro yapmasını öngörüyor. Bayramda alışverişlerin hareketliliği artacak ve esnafın yüzü gülecek.

Palandöken: "Bayramda 300- 350 milyar TL ciro bekleniyor"

"415 meslek dalında hizmet veren esnafımız bayrama hazır"

"Bu yıl bayram karne ve yaz tatilinin başlangıcına denk geldi"

" Bayramda memlekete değil çarşıya gidilecek"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nda kurbanlık satışları ve bayram alışverişleriyle birlikte piyasaya yaklaşık 300-350 milyar TL arasında paranın girmesini tahmin ettiklerini söyledi.

Palandöken, "Kurban Bayramı artık yaklaşıyor. Önümüzdeki günlerde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'nın hem esnaf ve sanatkar açısından hem de ülkemiz açısından inşallah kazasız belasız tamamlanmasını diliyoruz. Tabii Kurban Bayramı denince en başta hayvanlar kesilecek, vecibeler yerine getirilecek. Hayvan pazarlarında bir hareketlilik başladı. Dolayısıyla bu yıl kesilmesi düşünülen kurbanlık sayısı, geçen yıllara göre örnek verecek olursak, 3 milyona yakın küçükbaş; yine 800-900 bin, yani 1 milyon dolayında da büyükbaş hayvan olacak. Bu önemli, çünkü kurbanlar bu yıl biraz daha pahalı. Çünkü etin fiyatında da önemli bir artış var" dedi.

"Tüm esnafımız kurban bayramı için müşterilerini bekliyor"

Kurban Bayramı'nın karne tatiliyle birleşmesi ve yaz sezonunun başlamasıyla birlikte esnafa büyük bir hareketlilik kazandıracağını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kurban Bayramı'nda biliyorsunuz tatlılar olacak, misafirlikler olacak. 415 meslek dalında nerdeyse sektörün tamamı esnaf ve sanatkarız için hareketli geçecek. Tatlısından böreğine, çikolatalarından hediyeliklere kadar misafirler için ikramlar hazırlanacak; çocuklara bayram harçlıkları verilecek, her yönüyle bir hareketlilik yaşanacak. Burada da esnafımız, yaklaşık 300-400 milyar liralık bir hasılat yapacak. Çocuklarınızı sevindireceksiniz, imkanı olanlar ayakkabı, bayramlık alacak. Tabii biz, tüm halkımızın bu bayramı bayram sevinci içinde geçirmesini diliyoruz. Büyüklerin ellerini öpmek, onların gönüllerini almak, hastaları ziyaret etmek; dolayısıyla insanların birbiriyle kardeş olabileceği bir iklimin oluşturulmasıyla ilgili hazırlıklar da şimdiden başladı" diye konuştu.

"Kısa tatil şehir esnafına yarayacak"

Bu bayramda tatilin birleşmemesi sebebiyle vatandaşların kendi bulunduğu şehirleri canlandıracağına Palandöken, "Bu yılın sürprizi, okulların tatil olmasıyla birlikte bayram tatil süresi birleştiriliyor. Ama bu yıl bildiğiniz üzere tatil uzatılmadı. Çünkü burada imalat sektörü, sanayi sektörü önemli kayıplara uğruyordu. Şimdi yine memleketlerine gidecek olanlar, köylerine, tatil beldelerine gitmek isteyenler olacak. Ama ekseriyetle insanlar bulundukları şehirlerde ikamet edecekler. Çünkü bu kısa süreyi yollarda geçirmek istemiyorlar. Bu durum, şehir içindeki alışveriş hareketliliğini artıracak, çarşı pazarda bayram öncesi yoğunluğu beraberinde getirecek. Özellikle tatlıcılar, kuruyemişçiler, konfeksiyoncular, ayakkabıcılar, berberler gibi birçok esnaf grubunda canlılık yaşanacak. Yani insanlar şehir dışına çıkmasa da bulundukları şehirlerde bayram alışverişi yaparak hem bayramı en güzel şekilde karşılayacak hem de şehir ekonomisine katkı sağlayacak. Bu da bulundukları şehirleri canlandıracak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN NALBANT - Ekonomi
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