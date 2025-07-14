Palandöken: 'Demokrasiye sahip çıkan milletimize minnettarız'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bugün 15 Temmuz'un 9. yıl dönümünde, hain darbe girişimine karşı dimdik duran milletimizin gösterdiği direnişi bir kez daha gururla anıyor, şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyoruz. Demokrasiye olan inancımızı, milli iradeye olan bağlılığımızı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğünü koruma azmimizi her zaman diri tutacağız. 15 Temmuz, asla unutulmaması ve unutturulmaması gereken bir ibrettir" dedi.

"Esnafımız 15 Temmuz'da vatanı ve bayrağı için meydanlardaydı"

15 Temmuz gecesi esnaf ve sanatkarların da vatanı ve bayrağı için meydanlarda olduğunu hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin iradesine, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelmiş hain bir darbe girişimi yaşanmıştır. Devletimizin kurumlarını ele geçirerek, anayasal düzeni ortadan kaldırmak ve milletin egemenliğini gasp etmek isteyen bu kalkışma, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin eşsiz direnişiyle bertaraf edilmiştir. O gece milletimiz yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle meydanlara çıkarak canı pahasına demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkmıştır. Bu onurlu direnişte esnaf ve sanatkarlarımız da en ön saflarda yer almıştır. Günün ilk ışıklarına kadar süren direnişte kepenklerini kapatarak değil, vatanı, bayrağı ve demokrasiyi savunmak için meydanlarda bulunarak yer almışlardır. Çünkü bu milletin evlatları olan esnaflarımız, tarih boyunca sadece ekonominin değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, milli birliğin ve vatan sevgisinin de taşıyıcısı olmuştur. Bu vesileyle, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, birlik ve beraberliğimizin sonsuza dek sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA