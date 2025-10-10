Özyeğin Üniversitesi'nden Yapay Zeka Odağında Önemli Etkinlik: OzU AI Week 2025

Özyeğin Üniversitesi, eğitim, araştırma ve toplumsal etkiyi yapay zeka odağında buluşturan OzU AI Week 2025 ile akademi ve iş dünyasını bir araya getirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, akademi ve iş dünyası arasında bilgi ve deneyim köprüsü kuran nitelikli etkinliklerine yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Üniversitenin yapay zeka alanındaki vizyonunu kamuoyu ve paydaşlarla buluşturmayı hedefleyen OzU AI Week 2025, 13-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Güncel teknolojilerin eğitim, etik, girişimcilik ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini masaya yatıracak etkinlikle bilgi üretiminin merkezinde yer alan üniversitelerin teknolojiyi nasıl yeniden tanımladığının yanı sıra araştırma, uygulama ve girişimcilik kavramlarının yapay zeka perspektifiyle ele alınması amaçlanıyor.

Yapay zekaya etik, sosyal, hukuksal ve kültürel boyutlarıyla yaklaşan OzU AI Week, Özyeğin Üniversitesi'nin girişimci araştırma üniversitesi kimliğini güçlendiren bir yapı taşı niteliği taşıyor.

Etkinlikle katılımcılar, akademisyenlerin, teknoloji liderlerinin, kamu temsilcilerinin ve girişimcilerin deneyimlerinden faydalanarak yapay zekanın geleceğine ilişkin kolektif bir akıl oluşturma sürecine dahil olacak. Kampüs genelinde gerçekleşecek paneller, söyleşiler ve uygulamalı oturumlar, üniversite mensuplarının yanı sıra dış katılımcılara da açık olacak.

Deneyimli isimler katılacak

Konu çeşitliliği ve katılımcı profiliyle öne çıkan etkinlik süresince "Finansta Yapay Zeka", "Perakendede Yapay Zeka", "Tarım ve Gıda Teknolojileri" ve "Sağlıkta Yapay Zeka" gibi sektör odaklı oturumlarda alan uzmanları, uygulama örneklerini paylaşacak. Sektörlerin önde gelen kurumlarının temsilcileri ise sektörel dönüşüm hikayelerini ele alacak.

Teknoloji sektöründeki 20 yılı aşkın liderlik deneyimiyle yapay zeka temelli dönüşüm süreçlerine yön veren isimlerden Amazon Web Services (AWS) Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, dijital dönüşüm ve yapay zeka stratejileri konusundaki uzmanlığıyla KoçDigital Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Evren Dereci, AI Week 2025'te iş dünyasının teknoloji vizyonunu üniversiteyle buluşturacak.

"Yapay Zeka ve Cinsiyet Eşitliği", "Etik ve Regülasyonlar" ve "Yapay Zekanın Hukuksal Boyutu" gibi temalar ise sosyal bilimci akademisyenlerin katkısıyla disiplinler arası bir perspektifle mercek altına alınacak. "Dönüşümden Perakende Teknoloji Şirketine" panelinin konuğu Migros Grubu İcra Kurulu Başkanı Özgür Tort, "Yapay Zeka Nereye Gidebilir?" başlığıyla deneyimlerini paylaşacak. No Bias AI? Kurucusu Gülser Corat ve daha pek çok lider isim, özel haftanın bir parçası olacak.

Girişimcilik, liderlik ve geleceğin mesleklerine ilişkin oturumlar da öğrenci ve yeni mezunları teknoloji dünyasının dinamikleriyle buluşturacak.

Uzun vadede Türkiye merkezli, küresel ölçekte ise etkili bir yapay zeka bilgi ve etki ağı kurmayı hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, OzU AI Week'i bu hedefin ilk adımı olarak konumlandırıyor.

"Toplumun farklı kesimlerini dahil eden bir yaklaşım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, yapay zekayı bilgi üretiminin, öğrenmenin ve toplumsal dönüşümün temel bileşenlerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Tan, işbirliklerini teşvik eden yapısı, disiplinleri buluşturan dili ve toplumun farklı kesimlerini dahil eden yaklaşımıyla Ozu AI Week 2025'in, üniversitenin yeni dönemde atacağı stratejik adımların bir başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

Tan, "Bu etkinlikle hem mevcut akademik bilgi birikimimizi paylaşıyor hem de geleceğe yön verecek çok paydaşlı bir öğrenme ve üretim ekosistemi inşa ediyoruz. Yapay zekanın şekillendirdiği bir gelecekte sorumluluk alacak bireyler ve kurumlar için ilham verici bir zemin hazırlamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.