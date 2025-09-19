Haberler

Özgür Yılmaz: Türkiye'de 50 milyon sigortalı var, gelecek dijital altyapılarda

Özgür Yılmaz: Türkiye'de 50 milyon sigortalı var, gelecek dijital altyapılarda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Özgür Yılmaz: Türkiye'de 50 milyon sigortalı var, gelecek dijital altyapılarda
Haber Videosu

TOBB SAİK Başkan Yardımcısı ve İTO Sigorta Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, Haberler.com'da sigorta sektörünü değerlendirdi. Türkiye'de 50 milyon sigortalı olduğunu belirten Yılmaz, "Sigortalıya hakim olan kurumlar sürdürülebilir olur" dedi. Ayrıca İstanbul'da düzenlenecek sigorta fuarlarının sektör için doğrudan temas fırsatı sunduğunu vurguladı.

"SİGORTALIYA HAKİM OLAN KURUMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR OLUR"

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan TOBB SAİK Başkan Yardımcısı ve İTO Sigorta Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, sigorta sektörünün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 50 milyona yakın sigortalı bulunduğunu belirten Yılmaz, "Sigortalılarınıza hakim olursanız sürdürülebilir devam edersiniz ama bugünü düşünürseniz yarın yeni işler bulmak zorunda kalırsınız" dedi.

Özgür Yılmaz: Türkiye'de 50 milyon sigortalı var, gelecek dijital altyapılarda

SİGORTA FUARLARI SEKTÖRÜN NABZINI TUTUYOR

İstanbul Ticaret Odası'nın 870 bine yakın üyesiyle dünyanın en büyük ikinci odası olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu yıl İstanbul'da düzenlenecek sigorta fuarının sektöre sağlayacağı katkılara değindi. Yılmaz, fuarların sigorta şirketlerini, tedarikçileri ve hastane yetkililerini bir araya getirerek doğrudan temas ve işbirliği fırsatı sunduğunu ifade etti.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Ekonomi
DEM Parti'nin kalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest edecek görüntü

DEM'in kalesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest edecek anlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'vergisiz döviz düzeni' iddialarını yalanladı

İnfial yaratan döviz iddiası! Maliye Bakanlığı'ndan jet açıklama geldi
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Menzil cemaatinin düğününde müritler arasında kavga çıktı

Menzil'in görkemli düğününe gölge düşüren olay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.