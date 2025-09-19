Özgür Yılmaz: Türkiye'de 50 milyon sigortalı var, gelecek dijital altyapılarda

"SİGORTALIYA HAKİM OLAN KURUMLAR SÜRDÜRÜLEBİLİR OLUR"

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu olan TOBB SAİK Başkan Yardımcısı ve İTO Sigorta Meslek Komitesi Başkanı Özgür Yılmaz, sigorta sektörünün geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 50 milyona yakın sigortalı bulunduğunu belirten Yılmaz, "Sigortalılarınıza hakim olursanız sürdürülebilir devam edersiniz ama bugünü düşünürseniz yarın yeni işler bulmak zorunda kalırsınız" dedi.

SİGORTA FUARLARI SEKTÖRÜN NABZINI TUTUYOR

İstanbul Ticaret Odası'nın 870 bine yakın üyesiyle dünyanın en büyük ikinci odası olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu yıl İstanbul'da düzenlenecek sigorta fuarının sektöre sağlayacağı katkılara değindi. Yılmaz, fuarların sigorta şirketlerini, tedarikçileri ve hastane yetkililerini bir araya getirerek doğrudan temas ve işbirliği fırsatı sunduğunu ifade etti.