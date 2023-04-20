Bu sabah Türkiye'ye getirilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in ilk görüntüleri

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, bu sabah Tiran-İstanbul seferini yapan uçakla Türkiye'ye getirildi. Güvenlik önlemleri altında uçaktan indirilen Özer'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. İşte ilk görüntüler...

Arnavutluk'ta firari olarak yakalanan ve hakkında Türkiye'ye iade kararı verilen Faruk Fatih Özer, başkent Tiran'a giden İnterpol dairesinden özel bir ekip tarafından teslim alındı.

UÇAKTAN İNERKEN ELLERİ KELEPÇELİYDİ

Faruk Fatih Özer'in bulunduğu Air Albania Havayolları'nın ZB1001 sefer sayılı Tiran uçağı, 10.10 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Apronda güvenlik önlemleri altında uçaktan indirilen Özer'in ellerinin kelepçeli olduğu görüldü.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Polis aracıyla D Terminaline getirilen Özer, buradaki pasaport işlemlerinin ardından yine güvenlik önlemleri altında İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nün de içinde bulunduğu yerleşkeye götürüldü. Burada ilk olarak adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen Özer'in Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İşte ilk kareler;