Özcan, 'Destek ödemeleri Malatya ekonomisine can suyu olacak'

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, Malatya, bölge ve Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olan kayısıda üretimin sürdürülebilir olması adına don felaketinden dolayı üreticiye verilen desteğin önemli olduğunu söyledi.

Özcan, Nisan ayında Malatya'da zirai dondan etkilenen ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere ay sonunda dönüm başına 5 ila 5 bin 500 lira arasında ödeme yapılacağını belirtti.

TBMM Zirai Don Araştırma Komisyonuna katılarak, Malatya'nın 12 Nisan'da yaşadığı zirai don ile ilgili detaylı bilgi verdiklerini kaydeden Özcan, "12 Nisan'da yaşanan zirai don sonrası TBMM'de kurulan Zirai Don Araştırma Komisyonu tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilen Malatya Ticaret Borsası olarak davet edildik. TBMM'de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ve ilimizde yaşanan zirai don afetinin ekonomiye etkisi ve üretici, esnaf ile ihracatçılarımızın taleplerini ve beklentilerini ifade ettik. Dünyadaki yaş kayısı toplamının yüzde 20'sini üretiyoruz. Yıllık ortalama ihracatımız 100 bin ton ve son yıllarda 500 milyon dolar hedeflediğimiz ihracat rakamlarını yakaladık. 12 Nisan'da yaşadığımız zirai don nedeniyle Malatya'da yüzde 100 bir hasarla karşı karşıya kaldık. 500 milyon dolarlık bir ekonomik kazancın bir yıl bir şehirde olmadığını hesap ettiğiniz zaman bunun bütün parçaları çok ciddi anlamda zarar gördü. Malatya'da sürdürülebilir yaşamın temeli olan kayısı yok oldu. Ürünün tamamını maalesef kaybettik" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın 1 milyar dolara yakın bir ekonomik kayıp yaşadığına dikkati çeken Başkan Özcan, "Bu yıl kayısıdan 700 bin ton yaş ürün beklenirken, don felaketiyle bu beklenti tamamen ortadan kalktı. Kentte 50 bin aile ile birlikte kayısı hasadında istihdam edilen 30 bin aile direkt etkilendi. Bu sene ürün hasat edemeyen üreticimizin gelecek yıllar üretime devam edebilmesi adına verilecek destek oldukça büyük önem taşıyordu. Devletimiz, zirai don felaketi sebebiyle mağdur olan üreticilerimiz için güçlü adımlar attı, atmaya da devam ediyor" dedi.

Başkan Özcan, TARSİM sigortası yaptıran kayısı üreticisine 3 milyar 139 bin TL ödeme yapıldığını kaydederek, "ÇKS kaydı olan çiftçimize de toplam 3 milyar 8 milyon TL, dönüm başı 5 ila 5 bin 500 TL ödeme ay sonu itibariyle başlıyor. Bu kapsamda üreticilerimize toplam da 6,9 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Bu destekler çiftçimizin masrafına bir nebze katkı sağlayacaktır. Devletimiz her daim üreticimizin yanında olması ve desteklemesi üretimin sürdürülebilir olması adına önemlidir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA