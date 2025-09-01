Ozan Bayülgen, Korn Ferry'nin Türkiye ve Orta Asya'daki Başkanı Oldu

Organizasyonel danışmanlık şirketi Korn Ferry, Ozan Bayülgen'in, Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar bölgesinden sorumlu başkan olarak göreve başladığını duyurdu. Bayülgen, İstanbul'dan şirketin bölgedeki tüm faaliyetlerini ve büyüme stratejisini yönetecek.

Ozan Bayülgen, yaptığı açıklamada, "Korn Ferry'nin global birikimini Türkiye, Orta Asya ve Kafkaslar'daki müşterilerimize daha da yakınlaştıracak olmaktan heyecan duyuyorum. Bölgenin yetenek ekosistemine, sürdürülebilir büyümeye ve kurumların liderlik kapasitesine uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyoruz. Ülkemizde sektörü ve Korn Ferry markasını bugünlere getiren Onursal Başkanımız Şerif Kaynar'la birlikte çalışma fırsatı bulacağımız için özellikle çok mutluyum" dedi.

Korn Ferry Türkiye Onursal Başkanı Şerif Kaynar da, "Kendisiyle birlikte bölgedeki etkimizi daha da artıracağımıza inanıyorum" dedi.

Korn Ferry Kıdemli Lideri Jonathan Holmes, "Bölgedeki varlığımızı güçlendirirken müşterilerimize uçtan uca çözümler sunma kapasitemizi önemli ölçüde artıracağına eminiz" dedi.

Ozan Bayülgen dijital dönüşüm, organizasyonel strateji ve büyüme alanlarında perakende, finansal hizmetler, telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinde 25 seneyi aşkın deneyime sahip. Atama öncesinde Hepsiburada'nın fintek iştiraki Hepsipay'de Genel Müdür olarak görev alan Bayülgen, Bain & Company'de Türkiye ve bölge genelinde farklı sektörlerde liderlik rolleri üstlendi. Kariyeri boyunca Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve komşu pazarlarda büyük ölçekli dönüşüm ve büyüme programlarını yönetti.

Korn Ferry, dünyanın dört bir yanındaki müşterileri için, organizasyonel performansı ve rekabetçilik için kritik olan insanları, yapıları ve ödül sistemlerini bir araya getiren küresel bir liderlik ve yetenek çözüm sağlayıcısıdır. 50'yi aşkın ülkede 100'den fazla ofiste faaliyet gösteren Korn Ferry, liderlik geliştirme, yetenek değerlendirme ve işe alım, organizasyon tasarımı, ücretlendirme ve iş gücü planlaması, kurumsal dönüşüm ve dijitalleşme alanlarında entegre çözümler sunuyor. - İSTANBUL