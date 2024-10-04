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OYAK Maden Metalürji, Uluslararası Fuarlarla Sektördeki Varlığını Güçlendiriyor

OYAK Maden Metalürji, Uluslararası Fuarlarla Sektördeki Varlığını Güçlendiriyor
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OYAK Maden Metalürji şirketleri, Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katılarak ürün ve hizmetlerini tanıttı. Erdemir, İsdemir ve Erdemir Mühendislik, hem yurt içi hem de yurt dışından potansiyel müşterilerle buluştu.

OYAK Maden Metalürji şirketleri, eylül ayında düzenlenen Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katıldı.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, OYAK Maden Metalürji Şirketleri bünyesinde faaliyet gösteren Erdemir, İsdemir, Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya, yurt içi ve yurt dışında katıldığı fuarlarda ürün ve hizmetlerini sergilemeye devam ediyor. Eylül ayında gerçekleştirilen Metal Expo, Coiltech ve Ankiros fuarlarına katılan OYAK Maden Metalürji Şirketleri, sektörlerinin önde gelen temsilcilerini stantlarında ağırladı.

11-14 Eylül'de düzenlen demir-çelik sektörünün önde gelen buluşmalarından Metal Expo Fuarı'na ilk kez katılan Erdemir ve İsdemir, mevcut müşterilerinin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından etkinliğe katılan potansiyel müşterileriyle bir araya geldi. Sektörünün en önemli etkinliklerinden Metal Expo Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri'nin daha önceki yıllarda Erdemir ve Erdemir Romanya ekipleri ile temsil edildiği Coiltech Fuarı'na bu yıl ilk kez Erdemir Mühendislik de katıldı. OYAK Maden Metalürji Şirketleri, 18-19 Eylül'de İtalya'nın Pordenone kentinde düzenlenen etkinliğe Erdemir Mühendislik ve Erdemir Romanya olmak üzere iki ayrı stant ile katıldı.

Bobin sarma endüstrisinin önde gelen etkinliklerinden Coiltech Fuarı'nda elektrik motorları, transformatörler ve jeneratörlerin tasarımı, üretim ve bakım alanındaki yenilikçi malzemeler ve son teknoloji makineler sergilendi. 2010'dan beri İtalya ve Almanya'nın ev sahipliği yaptığı Coiltech Fuarı, 2025'te ise ilk kez Amerika'da gerçekleştirilecek.

19-21 Eylül'de kapılarını açan metalürji sektörünün önde gelen buluşmalarından Ankiros Fuarı'na katılan Erdemir, İsdemir ve Erdemir Mühendislik, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Düzenlendiği ilk günden itibaren Erdemir ve İsdemir'in de destekçileri arasında yer aldığı etkinliğe Erdemir Mühendislik ikinci kez katıldı. İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen Ankiros Fuarı, iki yılda bir organize ediliyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi

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