OYAK, İSKEN Enerji Santrali'nin Yüzde 51 Hissesini Satın Aldı

ALMANYA merkezli Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini satın alan Oyak, Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü tek başına gerçekleştiren İSKEN'de tam kontrol sahibi olduğunu duyurdu. Enerji güvenliğini yalnızca bir yatırım alanı olarak değil Türkiye'nin geleceğiyle ilgili üstlenilmiş bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, "İSKEN Türkiye'nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü tek başına karşılayarak ülkemizin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstleniyor. Bu önemli tesisi millileştirerek ülkemize kazandırmamız, enerji konusundaki vizyonumuzun yansımasıdır" dedi.

20 yılı aşkın süredir süregelen iş birliğinin ardından Steag Power GmbH ile ortaklığın tamamlanmasına ilişkin OYAK'tan yapılan açıklamada, iki kurum arasındaki uzun soluklu ortaklığın enerji sektörüne önemli katkılar sağladığı vurgulandı. Açıklamada, "Steag ile yürüttüğümüz ortaklık süresince enerji alanında önemli bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Steag'ın profesyonel yaklaşımı ve iş birliğine dayalı tutumu, ortak başarımızın temel unsurları olmuştur. Bu vesileyle, Steag Power GmbH yönetimine ve tüm çalışanlarına teşekkür eder, gelecekteki çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Almanya merkezli Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini satın alan OYAK, İSKEN-Sugözü Enerji Santrali'nde tam kontrol sahibi oldu. 2025 yılının temmuz ayında varılan mutabakatın ardından resmi imzalar, OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz ve İSKEN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan'ın katılımıyla Madrid'de düzenlenen törende atıldı. Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini devretmesinin ardından İSKEN'in yanı sıra liman ve elleçleme faaliyetlerini yürüten şirket de tamamen OYAK'ın kontrolüne geçti.

Enerji güvenliğini yalnızca bir yatırım alanı olarak değil Türkiye'nin geleceğine karşı üstlenilmiş bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade eden OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, "Steag Power GmbH'nin yüzde 51 hissesini satın alarak İSKEN Enerji'de tam kontrolü sağlamamız bu konuya bakışımızın somut yansımasıdır. Türkiye'nin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 3'ünü tek başına gerçekleştiren tesis, ülkemizin enerji arz güvenliğinde kritik bir rol üstleniyor. Bu stratejik adım, yalnızca bugünün değil, yarının enerjisini de güvence altına alma kararlılığımızın güçlü bir göstergesi" diye konuştu.

OYAK'ın enerji yatırımlarının Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle doğrudan örtüştüğünü vurgulayan Yalçıntaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Enerji, ekonomik bağımsızlığın ve sanayinin sürdürülebilirliğinin temel unsuru. Biz bu alanda sadece üretim kapasitemizi artırmayı değil, aynı zamanda çevresel ve teknolojik dönüşümü destekleyen, uzun vadeli bir değer zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin artan enerji talebine güvenilir, verimli ve çevreye duyarlı çözümlerle cevap vermeyi önceliklendiriyoruz."