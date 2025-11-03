OYAK Çimento'nun Üçüncü Çeyrek Performansı: Net Kar %23 Arttı

Oyak Çimento, 2025'in 3. çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 23 artışla 3,4 milyar lira net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento'nun 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Şirketin 2025 üçüncü çeyrekte satış gelirleri, hacimlerdeki büyümenin etkisiyle çeyreksel bazda yüzde 16 artarak 15,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Satış hacimlerine rağmen, fiyat artışlarının enflasyonun altında seyretmesi ve güçlü baz etkisi, satış gelirlerinin yatay seyretmesine neden oldu.

Çimento ve hazır beton hacmi üçüncü çeyrekte bir önceki döneme göre sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 14 büyürken, şirketin beton hacmi, 60 adet beton tesisinin sektördeki konumuna paralel olarak iki çeyrek art arda yüzde 30'un üzerinde arttı.

Yılın 3. çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 23 artışla 3,4 milyar lira net kar elde eden şirketin söz konusu dönemdeki faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) çeyreklik bazda yüzde 57 artış gösterirken, FAVÖK marjı da bir önceki çeyreğe göre 8 puan artışla yüzde 30,6 seviyesine yükseldi.

Şirket, fiyat artışlarının enflasyonun altında kalmasıyla ilk 9 ayda 10,9 milyar lira seviyesinde FAVÖK elde ederken, FAVÖK marjı yüzde 26,8 seviyesinde gerçekleşti.

OYAK Çimento finansal dayanıklılığını ve operasyonel gücünü koruyarak, çimento sektöründe olumlu olarak ayrıştı.

"Güçlü operasyonel performans sergiledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global Mali İşler Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, operasyonel dayanaklıklarını koruduklarını belirtti.

Yılın üçüncü çeyreğindeki maliyet yönetimleri sayesinde güçlü operasyonel performans sergilediklerini aktaran Tunçsoy, "Türkiye çimento pazarındaki liderliğimizi sürdürürken, çevre coğrafyalardaki büyüme fırsatlarını da değerlendirerek bölgesel bir güç olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Yılın ilk 9 ayında 4,8 milyar lira tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini aktaran Tunçsoy, şöyle devam etti:

"Alternatif yakıt kullanım oranımız yüzde 30 seviyesine ulaştı. Karbon nötr yolculuğumuzda ana hedefimiz olan yüzde 70 sürdürülebilir enerji oranına ulaşmak amacıyla, 115 megavatlık güneş enerjisi ve atık ısı geri kazanım yatırımlarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Tunçsoy, 30 Ekim gerçekleştirilen 4,9 milyar liralık temettü ödemesinin yanı sıra, WisdomTree'nin yedi global endeksine dahil edilmelerini ve GRI (Global Reporting Initiative-Küresel Raporlama Girişimi) onaylı ilk entegre raporlarının yayımlanmasını finansal şeffaflık ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından önemli dönüm noktaları olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Yılın son çeyreğinde de finansal dayanıklılıklarını ve operasyonel güçlerini koruduklarının altını çizen Tunçsoy, sektördeki konumlarını daha da pekiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Beton ve agrega operasyonlarımızda yüzde 31 oranında hacimsel büyüme kaydettik"

OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela, yılın üçüncü çeyreğinin, sektörde ihtiyatlı büyüme ortamını ifade ettiğini belirtti.

Gösterdikleri çeviklik, güçlü operasyonel yetkinlik ve etkin maliyet yönetimleri sayesinde faaliyetlerini başarılı şekilde sürdürdüklerine dikkati çeken Sela, şunları kaydetti:

"Bu çeyrekte 15,4 milyar lira net satışa ulaşırken, beton ve agrega operasyonlarımızda da yıllık bazda yüzde 31 oranında hacimsel büyüme kaydettik. Yurt içi çimento ve beton hacimlerindeki güçlü ivme, etkin işletme sermayesi yönetimi ve güçlü nakit akışıyla birleşerek karlılığımızın korunmasını sağladı. Türkiye'nin yedi bölgesindeki tesis ağımız ve lojistik gücümüz, çimento ve hazır beton hacimlerinde çift haneli büyüme elde etmemizi sağladı."

Güçlü finansal performanslarının ve sürdürülebilir nakit yaratma kapasitesinin, uluslararası sermaye piyasalarında da doğrulandığını işaret eden Sela, uluslararası alanda tescillenen güçlü performanslarının temelinde sürdürülebilir ve verimlilik odaklı büyüme stratejilerinin yattığını belirtti.

Sela, bu strateji doğrultusunda, operasyonel süreçleri güçlendiren FİZİX gibi dijital dönüşüm projelerinin yanı sıra, 2030 hedefleriyle uyumlu olan GES ve atık ısı kazanım yatırımları gibi çevresel ayak izini azaltan, katma değerli projelerine kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Ülke ekonomisine olan güven ve sorumluluk bilinciyle hem yurt içi hem de küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini aktaran Sela, sağlam mali disiplin, güçlü temettü politikası ve sürdürülebilirlik taahhütleriyle paydaşları için istikrarlı değer yaratma odağını sürdüreceklerinin altını çizdi.