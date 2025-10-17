Haberler

OYAK Çimento'dan Genç Mühendisler İçin CEMSTART Programı'nın Üçüncü Dönemi Tamamlandı

OYAK Çimento, genç mühendislerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmaları amacıyla hayata geçirdiği CEMSTART Mühendis Geliştirme Programı'nın üçüncü dönemini başarıyla tamamladı. 17 genç mühendis, programın sonunda tam zamanlı olarak OYAK Çimento ailesine katılmaya başladı.

Oyak Çimento'nun genç mühendislerin kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "CEMSTART Mühendis Geliştirme Programı" üçüncü dönemini tamamladı. Toplam 5,5 ay süren programa katılan 17 genç yetenek, Ekim 2025 itibarıyla tam zamanlı olarak OYAK Çimento ailesine katıldı.

Türkiye çimento sektörünün önde gelen firmalarından OYAK Çimento, genç profesyonelleri sektöre kazandırma misyonuyla yürüttüğü CEMSTART Mühendis Geliştirme Programı'nın üçüncü dönem mezuniyetini gerçekleştirdi. Teknik ve kişisel gelişimi merkeze alan, 5,5 ay süren bu bütüncül gelişim modeli, mühendislik fakültelerinin yeni mezun ve son sınıf öğrencisi adaylarının profesyonel iş yaşamına önemli bir adım atmasını sağladı.

Genç mühendisler; CEMSTART Programı süresince teknik bilgi, iletişim becerisi, yabancı dil ve takım çalışması gibi alanlarda desteklenmenin yanı sıra, mentorlar eşliğinde gerçek projelerde aktif rol alarak saha deneyimi kazanma olanağı buldular. Programın üçüncü dönemine katılan 17 genç mühendis adayı, süreç sonunda yapılan değerlendirmelerle birlikte Ekim 2025 itibarıyla OYAK Çimento bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilmeye başladı.

OYAK Çimento Ülke İnsan Kaynakları Direktörü Eda Güzeldemir Demiray, "Bir kurumun geleceği, bugün yetiştirdiği insanlarda şekillenir. OYAK Çimento olarak biz, bu anlayışla genç mühendislerimize yalnızca bir iş fırsatı değil, anlamlı bir yolculuk sunmayı hedefliyoruz. CEMSTART, geleceğin liderlerine yatırım yaptığımız, onların potansiyelini ortaya çıkarmalarına alan açtığımız bir gelişim platformu. Bu programda genç mühendisler sadece teknik becerilerini geliştirmiyor; aynı zamanda ekip olmayı, etki oluşturmayı ve değer üretmeyi öğreniyorlar. Her dönem sonunda onların büyümesine, cesaretle sorumluluk almasına ve kurum kültürümüzle bütünleşmesine tanık olmak, bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, yalnızca bir programın değil; OYAK Çimento'nun insana, öğrenmeye ve geleceğe olan inancının yansıması. CEMSTART'la birlikte biz, yalnızca bugünün iş gücünü değil, yarının liderlerini inşa ediyoruz" dedi.

"Geleceği inşa eden organizasyon vizyonu"

Programın başarına ilişkin değerlendirmede bulunan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela, CEMSTART'ın şirketin küresel vizyonu açısından önemini vurgulayarak şöyle devam etti: "OYAK Çimento olarak, genç yeteneklere yatırım yapma vizyonumuzun en somut yansıması olan CEMSTART programımızın üçüncü dönem mezunlarını vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sektörümüz, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı büyük bir dönüşümün eşiğinde. Bu dönüşüme öncülük edecek olanlar ise nitelikli genç profesyonellerdir. CEMSTART ile genç mühendislerimize, sadece yerel değil, aynı zamanda küresel çimento devi TCC Group Holdings çatısı altındaki güçlü konumumuzla paralel, vizyoner ve sürdürülebilir bir kariyerin kapılarını açıyoruz. Geleceği inşa eden organizasyon vizyonumuz doğrultusunda, CEMSTART programımızı ve kapsamını geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Değerlendirme süreçleri devam eden 4. Dönem CEMSTART Programı'nın Kasım 2025'te başlaması planlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
