OYAK Başkanı Zekai Aksakallı'dan KKTC'ye Ziyaret

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret ederek OYAK'ın yürüttüğü çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yatırım ve iştiraklerini incelemek amacıyla KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ziyaret eden Ordu Yardımlaşma Kurumu ( Oyak ) Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Başbakan Üstel'e OYAK'ın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretin ardından KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz'la da bir araya gelen Aksakallı, OYAK'ın KKTC'deki yatırım ve faaliyetlerini anlattı. Aksakallı, 2005-2007 yılları arasında başkanlığını yürüttüğü Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na da ziyarette bulundu. Burada Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban ile bir araya gelen Aksakallı ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Eski mesai arkadaşlarıyla kısa sohbette bulunan Zekai Aksakallı, Başkan Balaban'a içinde Türk Bayrağının yer aldığı tablo hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
