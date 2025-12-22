Haberler

ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' adıyla bir paket üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi. 25 yaşını doldurmuş araçların trafikten çekilmesini öngören yeni düzenleme kapsamında, yerli otomobil alacak 3 çocuklu ve üzeri ailelere ÖTV muafiyeti tanınması planlanıyor.

3 ÇOCUKLU AİLELER ÖNCELİKLİ

Program kapsamında özellikle 3 ve üzeri çocuğu olan ailelere uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman imkanı ve esnek kredi modellerinin sunulacağı belirtildi.

YIL BİTMEDEN MECLİS'E SUNULACAK

Dar gelirli ailelerin ilk kez otomobil sahibi olmasının önünü açacak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" 2025 bitmeden Meclis'e sunulacak.

FİNANSMAN DESTEĞİ DE SAĞLANACAK

Program kapsamında sadece vergi avantajı değil, finansman desteği de sağlanacak. Uzun vadeli ödeme seçenekleri, düşük taksitli finansman modelleri ve esnek kredi planları sunulması planlanıyor. Böylece düzenli geliri sınırlı olan ailelerin bütçesi zorlanmadan otomobil sahibi olmasının önü açılacak.

Yorumlar (2)

Mustafa Sari:

üremeye teşvik gelmeliydi :)

Ramazan Uslu:

Peki çocuk sahibi olamayanlar için bir desteğiniz var mı yoksa,kimin umurunda mı diyorsunuz sevgili devlet yöneticileri ?

