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Otomotiv sektörü en yüksek 10 aylık ihracatını gerçekleştirdi

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Otomotiv endüstrisi, Ocak-Ekim 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 30 milyar 511 milyon 79 bin dolara ulaşarak sektörel bazda tüm zamanların en yüksek 10 aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Avrupa pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli gibi nedenlerle küresel otomotiv üreticilerinin merkezi konumuna gelen Türkiye'de sektörün ihracat rakamlarındaki artış dikkati çekti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 216 milyar 383 milyon 305 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR İLK

Türkiye'nin otomotiv ihracatı ise Ocak-Ekim 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış göstererek 30 milyar 511 milyon 79 bin dolar oldu. Ekim ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 yükselişle 3 milyar 581 milyon 928 bin dolar olarak gerçekleşti.

Otomotiv sektörü böylece ocak-ekim dönemleri itibarıyla ilk kez 30 milyar doların üzerinde dış satım yaparak ihracat rekorunu tazeledi. Sektör geçen yılın aynı döneminde 28 milyar 652 milyon 177 bin dolarlık ihracata imza atmıştı.

Ocak-ekim döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı da yüzde 14,1 olarak hesaplandı.

Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 219,1 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 8,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 17,8 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi, 12,4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 70 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 4 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,5 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,4 milyar dolarla Fransa, 2,7 milyar dolarla İtalya ve 2 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Birleşik Krallık zirvede yer aldı. Ocak-ekim döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 863 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 292,7 milyon dolarla Slovenya, 261,4 milyon dolarla Romanya, 224,4 milyon dolarla İtalya, 135,4 milyon dolarla ABD izledi.

Otomotiv endüstrisi, Slovenya'ya 1,4 milyar dolarlık, ABD'ye 979 milyon dolarlık, Romanya'ya 957 milyon dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT KOCAELİ'NDEN

İl bazında bakıldığında, yılın 10 ayında otomotiv sektöründe en fazla ihracat 7,8 milyar dolarla Kocaeli'nden gerçekleşti. Söz konusu dönemde, İstanbul'dan 6,9 milyar dolar, Bursa'dan 6,1 milyar dolar, Sakarya'dan 4,7 milyar dolar, Ankara'dan 1,2 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

OTOMOTİV İHRACATI SALGIN SONRASI VİTES ARTIRDI

Salgın etkileriyle 2019 ve 2020 yılarında gerileyen otomotiv ihracatı, dünya genelinde normalleşme sürecinin başlamasıyla hızlı toparlanma gösterdi.

2019'un ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 düşüşle 25,4 milyar dolar olan otomotiv dış satımı, 2020'nin 10 aylık periyodunda da yüzde 20,9 azalış göstererek 20,1 milyar dolara inmişti.

Sektörün dış satımı sonraki yıllarda pozitif ivmelenme kaydetti. Sektörün ihracatı 2021'in aynı döneminde yüzde 19 büyümeyle 23,9 milyar dolara çıktı.

Otomotiv ihracatı, salgının etkilerinin önceki yıllara göre daha az hissedildiği 2022 Ocak-Ekim döneminde yüzde 4,7 artışla 25 milyar dolara, 2023'ün aynı döneminde yüzde 14,8 yükselişle 28,7 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü en yüksek 10 aylık ihracatını gerçekleştirdi
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Avrupalu Reno fiat gibi markaları montajklayıp satıyoruz asıl baba parayı bu emperyalist markalar götürüyor. Bu yüzden TOGG a sürekli yıpratma karalama derdine düştüler. işbirlikçileri İtaltan diye bu amaçlı diyor

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