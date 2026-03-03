Haberler

Otomotiv endüstrisi şubat ayında 3,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 3,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv endüstrisi, şubat ayında 3,5 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubat ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,4 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Şubat ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 27,2'yle savunma ve havacılık sanayii oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı şubat ayında yüzde 3,3 artışla 15,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 13,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle 2,9 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 2,3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 13,8'lik yükselişle 475,5 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7,3 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,5 milyar dolarla Bursa oldu.

Şubat ayında kilogram birim ihracat değeri de yüzde 13 artışla 1,7 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde, parite ihracata 1,2 milyar dolarlık katkı verdi.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın şubat ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):


1 - 28 ŞUBATSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20252026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)2024 - 20252025 - 2026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)
I. TARIM2.949.3682.929.151-0,713,935.940.46736.341.1971,113,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.068.4382.022.456-2,29,624.333.59624.252.458-0,38,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.063.436953.396-10,34,511.926.51312.154.3361,94,5
Yaş Meyve ve Sebze318.988398.07024,81,93.387.9463.942.75016,41,4
Meyve Sebze Mamulleri198.829195.517-1,70,92.666.7672.559.930-4,00,9
Kuru Meyve ve Mamulleri144.944134.847-7,00,61.825.9521.706.042-6,60,6
Fındık ve Mamulleri215.799208.683-3,31,02.650.3972.213.963-16,50,8
Zeytin ve Zeytinyağı41.06329.722-27,60,1739.269463.325-37,30,2
Tütün65.99180.08221,40,4989.8071.052.9576,40,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri19.38922.13814,20,1146.944159.1548,30,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER275.421306.58411,31,53.755.3134.155.14210,61,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller275.421306.58411,31,53.755.3134.155.14210,61,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ605.509600.112-0,92,87.851.5587.933.5971,02,9
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri605.509600.112-0,92,87.851.5587.933.5971,02,9
II. SANAYİ14.669.63215.151.2933,371,9184.804.960194.306.8925,171,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.115.7091.108.830-0,65,313.821.89213.542.882-2,05,0
Tekstil ve Hammaddeleri755.797759.7050,53,69.475.9819.313.685-1,73,4
Deri ve Deri Mamulleri132.253127.689-3,50,61.521.2761.420.561-6,60,5
Halı227.659221.436-2,71,12.824.6352.808.637-0,61,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.485.5872.322.496-6,611,030.788.38231.486.4612,311,5
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.485.5872.322.496-6,611,030.788.38231.486.4612,311,5
C. SANAYİ MAMULLERİ11.068.33611.719.9665,955,6140.194.686149.277.5486,554,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.354.7371.328.486-1,96,317.757.25416.667.644-6,16,1
Otomotiv Endüstrisi2.976.5913.543.94919,116,837.266.13642.150.10113,115,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri158.783176.44111,10,81.844.4212.345.89127,20,9
Elektrik ve Elektronik1.292.8201.412.6499,36,716.689.33917.967.0837,76,6
Makine ve Aksamları807.919892.56310,54,211.044.24511.362.6332,94,2
Demir ve Demir Dışı Metaller1.020.2801.098.9997,75,212.537.41413.383.2136,74,9
Çelik1.233.3271.192.569-3,35,716.123.47816.330.8731,36,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri320.216337.0195,21,64.277.6334.515.4815,61,7
Mücevher877.796571.605-34,92,78.565.0256.905.830-19,42,5
Savunma ve Havacılık Sanayii435.240553.41027,22,66.924.26010.293.80148,73,8
İklimlendirme Sanayii590.626612.2763,72,97.165.4807.354.9992,62,7
III. MADENCİLİK417.966475.47713,82,35.984.9956.332.0845,82,3
Madencilik Ürünleri417.966475.47713,82,35.984.9956.332.0845,82,3
T O P L A M (TİM*)18.036.96518.555.9212,988,1226.730.422236.980.1734,586,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.691.7462.508.950-6,811,935.844.93035.819.459-0,113,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI20.728.71221.064.8721,6100,0262.575.351272.799.6323,9100,0
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
En büyüğü 12 yaşındaydı! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı

Hepsi annelerinin kuzusuydu! 153 çocuğun cenazesinde acı sel olup aktı
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem

Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı