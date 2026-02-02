Haberler

Otomotiv endüstrisi ocak ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

Güncelleme:
Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 3,1 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarlık ihracat yaptı. En fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,3 milyar dolarla ikinci, 1,3 milyar dolarla elektrik ve elektronik sektörü üçüncü sırada yer aldı.

Ocak ayında oran olarak en fazla ihracat artışı sağlayan sektör yüzde 102,6 ile gemi yat ve hizmetleri oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 80,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı ocak ayında yüzde 5,6 azalışla 14,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ihracatın yüzde 17'sini gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 0,7 düşüşle yaklaşık 3 milyar dolarlık, ihracatın yüzde 3'ünü oluşturan madencilik grubunda yüzde 14,3'lük yükselişle 522,1 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla ABD olarak sıralandı.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 6,9 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa oldu.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 OCAKSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20252026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)2024 - 20252025 - 2026Değişim ('26/'25)Pay(26) (%)
I. TARIM3.006.1302.984.666-0,717,036.100.37836.373.1690,815,4
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.113.4582.058.706-2,611,724.410.86224.309.307-0,410,3
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.024.885929.385-9,35,311.910.07812.268.2673,05,2
Yaş Meyve ve Sebze352.916513.36845,52,93.387.9653.864.11714,11,6
Meyve Sebze Mamulleri209.829187.382-10,71,12.702.2532.563.602-5,11,1
Kuru Meyve ve Mamulleri163.153138.972-14,80,81.850.9111.717.286-7,20,7
Fındık ve Mamulleri207.208180.835-12,71,02.633.7342.225.975-15,50,9
Zeytin ve Zeytinyağı51.20629.950-41,50,2780.817474.672-39,20,2
Tütün85.91463.853-25,70,41.000.0761.038.8673,90,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri18.34814.961-18,50,1145.030156.5207,90,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER284.327363.53227,92,13.791.2484.123.8188,81,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller284.327363.53227,92,13.791.2484.123.8188,81,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ608.345562.428-7,53,27.898.2677.940.0450,53,4
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri608.345562.428-7,53,27.898.2677.940.0450,53,4
II. SANAYİ14.943.60814.099.947-5,680,1185.018.460193.878.2724,882,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.180.6361.042.826-11,75,913.919.37613.552.176-2,65,7
Tekstil ve Hammaddeleri825.242729.698-11,64,19.530.2129.311.477-2,33,9
Deri ve Deri Mamulleri126.181106.755-15,40,61.531.9481.425.447-7,00,6
Halı229.213206.372-10,01,22.857.2162.815.252-1,51,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.2.551.1092.286.486-10,413,030.921.22131.652.7942,413,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri2.551.1092.286.486-10,413,030.921.22131.652.7942,413,4
C. SANAYİ MAMULLERİ11.211.86310.770.635-3,961,2140.177.863148.673.3026,162,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.409.2461.340.771-4,97,617.900.89016.699.760-6,77,1
Otomotiv Endüstrisi2.996.3423.061.6732,217,437.416.97241.584.29811,117,6
Gemi, Yat ve Hizmetleri82.415166.947102,60,91.826.8762.328.23327,41,0
Elektrik ve Elektronik1.223.5301.342.3669,77,616.682.68017.852.0727,07,5
Makine ve Aksamları790.366813.8383,04,611.147.05411.281.7541,24,8
Demir ve Demir Dışı Metaller1.010.4291.074.4126,36,112.499.69513.306.2586,55,6
Çelik1.245.8341.084.607-12,96,216.265.51016.381.1110,76,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri317.186317.5520,11,84.305.6534.499.5654,51,9
Mücevher1.162.563476.827-59,02,78.168.4297.218.518-11,63,1
Savunma ve Havacılık Sanayii385.096555.34744,23,26.788.82610.186.53850,04,3
İklimlendirme Sanayii588.854536.295-8,93,07.175.2777.335.1952,23,1
III. MADENCİLİK456.641522.10614,33,06.019.0346.278.3684,32,7
Madencilik Ürünleri456.641522.10614,33,06.019.0346.278.3684,32,7
T O P L A M (TİM*)18.406.37817.606.718-4,3100,0227.137.872236.529.8094,1100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.754.2772.721.763-1,213,435.800.28935.999.2260,613,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI21.160.65520.328.481-3,9100,0262.938.161272.529.0363,6100,0

500

