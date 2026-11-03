Otomotiv endüstrisi ekimde 4 milyar 32 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı korudu

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Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 4 milyar 32 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 4 milyar 32 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.

En fazla dış satım yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 13 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Geçen ay ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 61,1 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Bu sektörün ekim ayı ihracatı 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 70,7'sine imza atan sanayi grubunun dış satımı yüzde 7,1 artışla 18,3 milyar dolara çıktı.

Geçen ay ihracatın yüzde 12,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 1,8'lik yükselişle 3 milyar 347 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 18'lik yükselişle 688 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

Bu dönemde en çok dış satım yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,9 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

1 - 31 EKiM SON 12 AYLIK SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) 2024 - 2025 2025 - 2026 Değişim ('26/'25) Pay(26) (%) I. TARIM 3.286.819 3.347.353 1,8 12,9 36.020.624 37.546.247 4,2 13,1 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.174.162 2.254.479 3,7 8,7 24.131.301 25.361.684 5,1 8,9 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.089.642 1.038.577 -4,7 4,0 12.307.015 12.150.249 -1,3 4,3 Yaş Meyve ve Sebze 334.468 287.294 -14,1 1,1 3.273.324 4.590.679 40,2 1,6 Meyve Sebze Mamulleri 231.745 237.304 2,4 0,9 2.622.081 2.519.055 -3,9 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 188.162 212.955 13,2 0,8 1.774.786 1.666.566 -6,1 0,6 Fındık ve Mamulleri 200.089 303.702 51,8 1,2 2.376.304 2.661.029 12,0 0,9 Zeytin ve Zeytinyağı 35.437 33.911 -4,3 0,1 562.524 386.445 -31,3 0,1 Tütün 82.093 130.161 58,6 0,5 1.057.345 1.229.928 16,3 0,4 Süs Bitkileri ve Mamulleri 12.525 10.574 -15,6 0,0 157.922 157.732 -0,1 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 381.274 422.355 10,8 1,6 3.933.393 4.309.969 9,6 1,5 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 381.274 422.355 10,8 1,6 3.933.393 4.309.969 9,6 1,5 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 731.384 670.520 -8,3 2,6 7.955.930 7.874.594 -1,0 2,8 Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 731.384 670.520 -8,3 2,6 7.955.930 7.874.594 -1,0 2,8 II. SANAYİ 17.086.264 18.298.627 7,1 70,7 191.844.332 203.989.211 6,3 71,4 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.254.340 1.211.550 -3,4 4,7 13.793.841 13.751.491 -0,3 4,8 Tekstil ve Hammaddeleri 838.979 811.008 -3,3 3,1 9.515.598 9.492.674 -0,2 3,3 Deri ve Deri Mamulleri 129.119 118.818 -8,0 0,5 1.469.321 1.424.566 -3,0 0,5 Halı 286.242 281.724 -1,6 1,1 2.808.922 2.834.251 0,9 1,0 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.650.682 3.013.925 13,7 11,6 32.066.453 33.795.938 5,4 11,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.650.682 3.013.925 13,7 11,6 32.066.453 33.795.938 5,4 11,8 C. SANAYİ MAMULLERİ 13.181.242 14.073.151 6,8 54,4 145.984.038 156.441.783 7,2 54,8 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.508.490 1.296.330 -14,1 5,0 16.950.381 16.213.085 -4,3 5,7 Otomotiv Endüstrisi 3.809.159 4.032.435 5,9 15,6 40.727.741 42.683.678 4,8 14,9 Gemi, Yat ve Hizmetleri 304.894 233.086 -23,6 0,9 2.161.973 2.686.746 24,3 0,9 Elektrik ve Elektronik 1.640.849 1.929.862 17,6 7,5 17.445.061 19.839.374 13,7 6,9 Makine ve Aksamları 1.066.913 954.535 -10,5 3,7 11.031.260 11.310.489 2,5 4,0 Demir ve Demir Dışı Metaller 1.219.311 1.324.090 8,6 5,1 13.113.275 14.711.222 12,2 5,2 Çelik 1.286.963 1.352.622 5,1 5,2 16.407.352 16.885.884 2,9 5,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 402.912 390.091 -3,2 1,5 4.438.635 4.531.482 2,1 1,6 Mücevher 568.425 760.800 33,8 2,9 8.075.300 8.801.331 9,0 3,1 Savunma ve Havacılık Sanayii 707.494 1.140.026 61,1 4,4 8.290.704 11.357.392 37,0 4,0 İklimlendirme Sanayii 665.833 659.274 -1,0 2,5 7.342.355 7.421.101 1,1 2,6 III. MADENCİLİK 583.304 688.043 18,0 2,7 6.109.866 7.219.159 18,2 2,5 Madencilik Ürünleri 583.304 688.043 18,0 2,7 6.109.866 7.219.159 18,2 2,5 T O P L A M (TİM*) 20.956.387 22.334.023 6,6 86,3 233.974.823 248.754.617 6,3 87,1 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 2.993.113 3.550.712 18,6 13,7 36.097.992 36.886.811 2,2 12,9 GENEL İHRACAT TOPLAMI 23.949.501 25.884.734 8,1 100,0 270.072.815 285.641.428 5,8 100,0

Kaynak: AA