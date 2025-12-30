Haberler

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni yıl öncesinde Almanya otomotiv sektöründe bir iflas gelişmesi daha yaşandı. Otomotiv sanayisine plastik parça tedarik eden şirketlerden Diepersdorf Plastik Üretim'in iflas başvurusunda bulunduğu, sürecin firma bünyesinde çalışan yaklaşık 1.000 kişiyi doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

  • Almanya'da otomotiv sektörü tedarikçisi Diepersdorf Plastik Üretim iflas başvurusunda bulundu.
  • Şirketin iflas süreci yaklaşık 1.000 çalışanı doğrudan etkileyebilir.
  • İflas sürecinde çalışanların maaşları kısa vadede güvence altına alındı.

Yeni yıl öncesinde Almanya otomotiv sektöründe bir tedarikçi daha iflas sürecine girdi. Otomotiv sanayisine plastik parça sağlayan Diepersdorf Plastik Üretim'in iflas başvurusunda bulunduğu, gelişmenin şirket bünyesindeki yaklaşık 1.000 çalışanı doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

KRİTİK TEDARİKÇİLER ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Alman otomotiv endüstrisi için kritik tedarikçiler arasında gösterilen şirketin, radyatör ızgaraları, ayna kapakları ve direksiyon muhafazaları gibi birçok plastik parçanın üretimini yaptığı bildirildi. İflas sürecinin, firmanın Almanya genelindeki tesislerinde görev yapan çalışanları doğrudan etkileyeceği belirtildi.

MAAŞLAR GÜVENCE ALTINA ALINDI

Yetkililer, iflas süreci kapsamında çalışanların maaşlarının kısa vadede güvence altına alındığını açıkladı. Uygulamanın, şirket faaliyetlerinin tamamen durmasını engellemek ve yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendirmek amacıyla devreye alındığı ifade edildi.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan şirket yönetiminin, başta otomotiv üreticileri olmak üzere tedarik zincirindeki paydaşlarla görüşmeler yürüttüğü, Diepersdorf'un faaliyetlerini sürdürebilmesi için çözüm arayışlarının devam ettiği aktarıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Ankara'da DEAŞ operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı

Şehitlerimizin ardından düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var
Bomba iddia! 3 polisimizi şehit eden teröristler SDG kontrolündeki kamptan gelmiş

3 polisimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili bomba iddia
Trump'tan 'Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?' sorusuna net yanıt

Trump'a soruldu: Türkiye ile İsrail arasında çatışma yaşanır mı?
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Size tavsiyem mümkün oldukça borca girmeyin varsa borçlarınız kapatmaya çalışın. Biraz sıkıntı yaşarsınız ama sonunda kazanan siz olursunuz. Evinizin odasının bir bölümüne yağ, şeker, un, mercimek, pirinç, fasulye vs alın kalsın. Hatta imkanınız varsa evinizi satın köye yerleşin. Şimdi size saçma gelebilir ama ilerde anlayacaksınız.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTCNaci BÜYÜKKAL:

Zaten öngörülen bu!

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Çinliler Dünya otomotiv sanayiini fena öptü

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Aydın'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan kadının acı sonu
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Dev banka altında rekor için tarih verdi

Dev banka altında rekor için tarih verdi! Bu rakam hayaller kurdurtur
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti

Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti