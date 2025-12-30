Otomotiv devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Yeni yıl öncesinde Almanya otomotiv sektöründe bir tedarikçi daha iflas sürecine girdi. Otomotiv sanayisine plastik parça sağlayan Diepersdorf Plastik Üretim'in iflas başvurusunda bulunduğu, gelişmenin şirket bünyesindeki yaklaşık 1.000 çalışanı doğrudan etkileyebileceği ifade edildi.

KRİTİK TEDARİKÇİLER ARASINDA GÖSTERİLİYOR

Alman otomotiv endüstrisi için kritik tedarikçiler arasında gösterilen şirketin, radyatör ızgaraları, ayna kapakları ve direksiyon muhafazaları gibi birçok plastik parçanın üretimini yaptığı bildirildi. İflas sürecinin, firmanın Almanya genelindeki tesislerinde görev yapan çalışanları doğrudan etkileyeceği belirtildi.

MAAŞLAR GÜVENCE ALTINA ALINDI

Yetkililer, iflas süreci kapsamında çalışanların maaşlarının kısa vadede güvence altına alındığını açıkladı. Uygulamanın, şirket faaliyetlerinin tamamen durmasını engellemek ve yeniden yapılanma seçeneklerini değerlendirmek amacıyla devreye alındığı ifade edildi.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan şirket yönetiminin, başta otomotiv üreticileri olmak üzere tedarik zincirindeki paydaşlarla görüşmeler yürüttüğü, Diepersdorf'un faaliyetlerini sürdürebilmesi için çözüm arayışlarının devam ettiği aktarıldı.