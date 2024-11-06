Üye Girişi
Haberler

Alman otomotiv devi Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak

Alman otomotiv devi Schaeffler 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Schaeffler'den yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun, uzun vadede rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Almanya ve Avrupa odaklı bölgesel yapısal önlemleri onayladığı belirtildi.

Önlemlerin otomotiv yan sanayisinde devam eden dönüşümden kaynaklanan tedbirleri içerdiği aktarılan açıklamada, "Önlemler, yaklaşık 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere yaklaşık 4 bin 700 kişilik brüt istihdam azaltımı öngörmektedir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bu karar, zorlu pazar ortamı, küresel rekabetin artan yoğunluğu ve otomotiv tedarik endüstrisini etkileyen devam eden dönüşüm süreçlerine yanıt olarak alınmıştır." denildi.

5 TESİSTE TEDBİRLER UYGULANACAK

Küçülme tedbirlerinden Almanya'daki 10 tesisin etkileneceği bildirilen açıklamada, işten çıkarmaların geri kalanının, iki tesisin kapatılması da dahil olmak üzere Avrupa genelinde 5 tesiste yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı planlıyor.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

İkinci kez ABD başkanı seçilen Trump'ın film gibi hikayesi

 Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama

 Tek cümlelik savunma yaptı! İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza

İşte annesinin kafasını kesip sokağa atan sanığa verilen ceza
Katar'da anayasa değişikliği için yapılan referandumla seçimler tamamen kaldırıldı

Ülkede artık seçim yapılmayacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 6 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Beşiktaş Malmö hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 33. Bölüm CANLI izleme linki! Trump kazandı mı, ABD başkanı oldu mu? Çarşamba günü hangi diziler var? 6 Kasım Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Sen Kimsin filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sen Kimsin filmi ne zaman, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hababam Sınıfı Tatilde filmi ne zaman, nerede çekildi? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.