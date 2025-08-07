Otomol, Antalya'da 3. Audi Yetkili Servisini Açtı

Otomotiv sektöründe Audi markasına yetkili servis hizmeti sunan Otomol, İstanbul ve İzmir'in ardından üçüncü tesisini Antalya'nın Kepez ilçesinde hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Mükemmele Yolculuk" mottosuyla hareket eden premium yetkili servis Otomol'un Kepez ilçesinde açtığı 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesis, Audi kullanıcılarına bakım ve onarım hizmeti sunacak.

Otomol'un yeni tesisi, liftli ve liftsiz toplam 10 adet Audi çalışma alanı, 8 metrelik tavan yüksekliğine sahip ferah yapısı ve ileri teknolojiyle donatılan ekipmanlarıyla bölgenin en kapsamlı servislerinden biri olmayı hedefliyor.

Doğuş Otomotiv tarafından verilen eğitimlerle sertifikalandırılan teknik ekip, tüm bakım ve onarım işlemlerini Audi standartlarına uygun şekilde gerçekleştiriyor.

Otomol, yıllara dayanan tecrübesi ve teknik uzmanlığı sayesinde İstanbul ve İzmir'deki servislerinin ardından Antalya'da da müşteri deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine verilen Otomol Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan, Antalya'daki yeni tesis sayesinde Otomol'un yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışını Akdeniz'e taşıdıklarını belirtti.

Baykan, "İstanbul Merter ve İzmir Alsancak'tan sonra Otomol bünyesindeki 3. Audi yetkili servisi olarak hizmete başlayan Kepez tesisimizde güven, hız ve kalite odaklı yaklaşımımızla, Audi sahiplerinin tüm beklentilerini eksiksiz karşılamayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.