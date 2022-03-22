Otomobillerin pabucu dama atılacak, ilk uçan taksinin çalışacağı tarih bile belli - Haberler

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Otomobillerin pabucu dama atılacak, ilk uçan taksinin çalışacağı tarih bile belli

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Ekonomi
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Slovak şirketi AeroMobil tarafından dünyanın ilk uçan taksisi üretildi. Hem havadan hem de karadan gidebilen taksi, 2027 yılının ilk aylarında kullanılmaya başlanacak.

Dünya genelinde trafik ve park sorununun çözülemez bir hal almasının ardından gelişen teknolojiyle birlikte gözler de göklere çevrildi. Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezi olan uçan taksilerle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

4 KİŞİLİK UÇAN TAKSİ ÜRETTİLER

Slovak şirketi AeroMobil tarafından, dünyadaki ilk uçan taksi üretildi.4 kişilik kapasiteye sahip uçan taksinin, 2027 yılından itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

ÜCRETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Taksinin konforu hakkında birçok bilgiyi paylaşan şirket, taksinin maliyeti veya yolcuların ödeyeceği ücrete ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı. Taksinin maliyetinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

İşte uçan taksinin ilk görüntüleri:

Otomobillerin pabucu dama atılacak, ilk uçan taksinin çalışmaya başlayacağı tarih bile belli

Otomobillerin pabucu dama atılacak, ilk uçan taksinin çalışmaya başlayacağı tarih bile belli

Otomobillerin pabucu dama atılacak, ilk uçan taksinin çalışmaya başlayacağı tarih bile belli

Otomobillerin pabucu dama atılacak, ilk uçan taksinin çalışmaya başlayacağı tarih bile belli

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Taksi, Teknoloji, Ekonomi, Haberler

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