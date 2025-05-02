Oto Kale, Derin Beyin Taraması ile İkinci El Araçlarda Şeffaflık Sağlıyor

Auto Kale, ikinci el araç yazılımlarındaki gizli sorunların tespitine odaklanan "Derin Beyin Taraması" ekspertiz hizmetini Ankara'nın ardından Türkiye genelindeki şubelerinde uygulamaya başlayacak.

Araç alım satımında şeffaflık sağlamayı hedefleyen hizmet sayesinde kullanıcılar, yazılım geçmişini ayrıntılı şekilde öğrenerek olası risklere karşı bilinçleniyor.

Geçen ay Ankara şubesinde pilot uygulamayla devreye alınan hizmet, araç beynindeki yazılımsal değişiklikleri tarayarak olası hata ve kusurları ortaya çıkarıyor.

Uygulama sırasında, araçların motor kontrol ünitesi (ECU) detaylı bir şekilde inceleniyor. Özellikle dizel partikül filtresi (DPF), egzoz gazı devridaimi (EGR) ve AdBlue sistemlerine yapılan yetkisiz değişiklikler, hatalı yazılım yüklemeleri sonucu oluşan duman atımı ve aşırı yakıt tüketimi gibi sorunlar, bu tarama sayesinde ortaya çıkarılıyor. Yazılımsal olarak kapatılmış arıza kodları da tespit edilerek, aracın gerçek sağlık durumu net bir şekilde belirleniyor.

Şirket, pilot sürecin ardından gelen yoğun talep üzerine uygulamanın ülke çapında yaygınlaştırmayı planlıyor.

Oto Kale Direktörü İrfan Sisli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, teknoloji odaklı bir oto ekspertiz firması olduklarını, bu alanda yaşanan yenilikleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Derin Beyin Taraması hizmetinin şirketin yenilik odaklı AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirildiğini aktaran Sisli, "Birçok AR-GE çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi de Derin Beyin Taraması adlı hizmet paketimiz. Bu hizmetle aracın yazılımında gizli kalmış birçok hasarı, kusuru, hatayı tespit edebiliyoruz. Araç üzerinde yazılımsal olarak yapılan değişiklikleri bulmak, mümkün oluyor." dedi.

Sisli, Ankara şubesinde başlayan pilot uygulamanın sonuçlarından memnun kaldıklarını vurgulayarak, "İnşallah, bu hizmeti Türkiye geneline yayacağız. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çünkü ekspertiz sektöründe artık, yeniliklere ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Araç ekspertizinde yapay zeka tabanlı teknolojilere öncelik verdiklerini kaydeden Sisli, Derin Beyin Taraması gibi uygulamaların sektörde standart haline gelmesini hedeflediklerini bildirdi.

Sisli, Türkiye genelinde 40 bayide hizmet verdiklerini, bu sayıyı artırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

4 bin lira karşılığında bu hizmetten faydalanılıyor

"Ankara bayimizde bu uygulama, 4 bin lira ekstra bir ücret karşılığı herhangi bir pakete dahil edilebiliyor." diyen Sisli, uygulamanın, diğerlerinden farklı olarak araç beyninin tamamını taradığını, burada yapılmış değişiklikleri tespit ettiğini belirterek, söz konusu değişikliklerin normal bir ekspertiz uygulamasında tespit edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Oto Kale Ankara Yenimahalle Bayisi Yavuz Lale de geleneksel ekspertiz hizmetlerinde, motor ve kaportanın yanı sıra yazılımlarda görünmeyen hataların çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Lale, "Beyin üzerinde önceden yapılan EGR, partikül, ENOx sistemleri gibi hata kapamaları, normal ekspertiz sistemlerindeki kontrollerde kolay kolay ortaya çıkmıyor. Biz, aracın üzerindeki yazılımı bilgisayarımıza kopyalayıp, orijinal yazılımla sistemimizde kıyaslıyoruz. Kapatılmış bir hata kodu veya çalışması gereken sistemleri, bu sayede tespit ediyoruz. Bulduklarımız, genel itibariyle maliyetli hatalar. Araç satın almak isteyenlerin bu hataları önceden bilmesi, faydalarına oluyor." şeklinde konuştu.