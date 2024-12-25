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Oto Galericiler Sitesi Başkanı: Araç Alacaklar Yılbaşından Önce Almalı

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Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, yıl sonunda araç satışlarının arttığını belirterek, sıfır araçlardaki kampanyaların ikinci el piyasasına olumlu yansıdığını ve araç alacakların bu dönemi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Oto Galericiler Sitesi Başkanı Yıldırım: "Araç alacaklar yılbaşından önce almalıdır"

"Yıl sonunda araç satışları daha fazla oluyor

ELAZIĞ - Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, sıfır araçlarda yaşanan kampanyalardan dolayı ikinci el piyasasında da yüzde 5 oranında bir düşüş yaşandığını belirterek araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, ikinci el araç piyasası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yıldırım, sıfır araçlarda yaşanan kampanyalardan dolayı ikinci el araçlarda da indirimlerin yaşanmasıyla birlikte araç piyasasında yüzde 5 oranında bir indirim yaşandığını belirtti. Yıl sonu olduğu için ikinci el araç piyasasında kampanyalar olduğuna değinen Elazığ Oto Galericiler Sitesi Başkanı Ahmet Yıldırım, "Bu kampanyalar da ikinci el araç piyasasına yansıdı. İkinci el araçlarda yüzde 5 oranında bir indirim yaşandı. Araç alacaklar yıl sonunda araç almanın tam dönemindeler. Faizlerin biraz yüksek olması yıl içerisinde dalgalanmalara neden oldu. Eylül ayında 5 tane araç satıyorsak k asım ayı itibariyle 10 tane satış yapmaya başladık. Bunun nedeni de sıfır araçlarda kampanya olduğu için ikinci el araçlarda da kampanyaya dönüşüyor. 2025 yılında faizlerin düşmesi, sıfır araçlarda dalgalanmalardan dolayı ikinci elde bir yükseliş bekliyoruz. 2025 yılında faizler düşer, araç kampanyaları kalkarsa galericilerin yılı olabilir. Araç yıl içerisinde 900 bin liraysa yıl sonunda yüzde 5 düşüşle birlikte 850 bin liraya düşüyor. Araç olacak olanlar için bu ay tam zamanıdır" dedi.

Oto Galericiler Sitesi Başkanı: Araç Alacaklar Yılbaşından Önce Almalı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET MÜCAHİD KANTARCIOĞLU - Ekonomi
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