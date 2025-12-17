Haberler

OSTİM Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen PARDUS sistemli bilgisayarları öğrencilerine teslim etti

OSTİM Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen PARDUS sistemli bilgisayarları öğrencilerine teslim etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

OSTİM Teknik Üniversitesi ile TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen PARDUS işletim sistemine sahip 1280 bilgisayar, üniversite öğrencilerine teslim edildi. Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, yerli teknolojilerin önemine vurgu yaptı.

Ostim Teknik Üniversitesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle geliştirilen PARDUS işletim sistemine sahip bilgisayarlar, 1280 OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisine teslim edildi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Takdim Töreni"nde konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, yerli teknolojilerle tasarlanmış donanımın, yerli işletim sistemiyle öğrencilere sunulmasının, gelecekte Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyledi.

Yülek, TÜBİTAK ve PARDUS'un, teknolojik bağımsızlık açısından verdikleri mücadelenin önemine işaret ederek, "TÜBİTAK ile işbirliğimiz devam edecektir. Diğer üniversitelerin ve yerli kurumların da bu açılan yolda ilerlemesini istiyoruz. Çünkü, teknolojik olarak bağımsız olmayan bir ülke, siyasi olarak da bağımsız olamaz. Eğer teknolojik olarak yurt dışına bağlıysanız, bağımsız bir ülkede yaşadığınızı söyleyemezsiniz. Hem sanayinin hem teknolojinin bağımsız olması gerekiyor." dedi.

TÜBİTAK BİLGEM YTE Açık Kaynak Teknolojileri Birim Koordinatörü Osman Küçüksönmez de diğer kurumlarla teknoloji geliştirme, AR-GE ve süreci kalıcı işbirliği kültürüne dönüştürmenin çok değerli olduğunu belirtti. PARDUS'u yerli, güvenli ve maliyet etkin teknoloji geliştirmenin güçlü bir zemini olarak gördüklerinin altını çizen Küçüksönmez, "Açık kaynak yaklaşımı sayesinde PARDUS öğrenmeyi, denemeyi, geliştirmeyi ve üretmeyi mümkün kılan gerçek bir teknoloji geliştirme ortamı sunuyor. Bu zemin üzerinde yürütülen çalışmaların, AR-GE kapasitesine ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"İşbirliğinin en önemli çıktısı, yetkinlik kazanan insan kaynağı"

Küçüksönmez, söz konusu yaklaşımın OSTİM Teknik Üniversitesinin eğitim modeliyle örtüştüğünü, teorinin uygulamayla, uygulamanın da gerçek ürün ve çözümlerle buluştuğu bu modelin, yerli teknolojilerin geliştirilmesine doğru zemin oluşturduğunu dile getirdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliğinin, başka kurumlara da ilham verebileceğini belirten Küçüksönmez, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde birlikte teknoloji geliştirmeyi, AR-GE kültürünü güçlendirmeyi ve öğrencileri bu sürecin aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin zaman içinde derinleşerek yeni çalışma alanları ve işbirlikleriyle doğal bir şekilde gelişmesini önemsiyoruz. Bu çalışmaların en önemli çıktısının, yetkinlik kazanan insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Gerçek projeler içinde sorumluluk alan, üreten ve geliştiren öğrencilerin, mezuniyet sonrasında istihdama çok daha hazır ve çok daha güçlü bir şekilde adım attığını görüyoruz."

Konuşmaların ardından OSTİM Teknik Üniversitesinde eğitim gören 1280 öğrenciye, milli işletim sistemi PARDUS'lu bilgisayar takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Huzurevinde eldivenli dehşet! Görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti

Huzurevinde eldivenli dehşet! Bakanlık harekete geçti
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title