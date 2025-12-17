OSTİM Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK işbirliğinde geliştirilen PARDUS sistemli bilgisayarları öğrencilerine teslim etti

Ostim Teknik Üniversitesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle geliştirilen PARDUS işletim sistemine sahip bilgisayarlar, 1280 OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencisine teslim edildi.

OSTİM Teknik Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "OSTİM Teknik Üniversitesi Bilgisayar Takdim Töreni"nde konuşan Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, yerli teknolojilerle tasarlanmış donanımın, yerli işletim sistemiyle öğrencilere sunulmasının, gelecekte Türkiye'ye fayda sağlayacağını söyledi.

Yülek, TÜBİTAK ve PARDUS'un, teknolojik bağımsızlık açısından verdikleri mücadelenin önemine işaret ederek, "TÜBİTAK ile işbirliğimiz devam edecektir. Diğer üniversitelerin ve yerli kurumların da bu açılan yolda ilerlemesini istiyoruz. Çünkü, teknolojik olarak bağımsız olmayan bir ülke, siyasi olarak da bağımsız olamaz. Eğer teknolojik olarak yurt dışına bağlıysanız, bağımsız bir ülkede yaşadığınızı söyleyemezsiniz. Hem sanayinin hem teknolojinin bağımsız olması gerekiyor." dedi.

TÜBİTAK BİLGEM YTE Açık Kaynak Teknolojileri Birim Koordinatörü Osman Küçüksönmez de diğer kurumlarla teknoloji geliştirme, AR-GE ve süreci kalıcı işbirliği kültürüne dönüştürmenin çok değerli olduğunu belirtti. PARDUS'u yerli, güvenli ve maliyet etkin teknoloji geliştirmenin güçlü bir zemini olarak gördüklerinin altını çizen Küçüksönmez, "Açık kaynak yaklaşımı sayesinde PARDUS öğrenmeyi, denemeyi, geliştirmeyi ve üretmeyi mümkün kılan gerçek bir teknoloji geliştirme ortamı sunuyor. Bu zemin üzerinde yürütülen çalışmaların, AR-GE kapasitesine ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"İşbirliğinin en önemli çıktısı, yetkinlik kazanan insan kaynağı"

Küçüksönmez, söz konusu yaklaşımın OSTİM Teknik Üniversitesinin eğitim modeliyle örtüştüğünü, teorinin uygulamayla, uygulamanın da gerçek ürün ve çözümlerle buluştuğu bu modelin, yerli teknolojilerin geliştirilmesine doğru zemin oluşturduğunu dile getirdi.

OSTİM Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliğinin, başka kurumlara da ilham verebileceğini belirten Küçüksönmez, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde birlikte teknoloji geliştirmeyi, AR-GE kültürünü güçlendirmeyi ve öğrencileri bu sürecin aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin zaman içinde derinleşerek yeni çalışma alanları ve işbirlikleriyle doğal bir şekilde gelişmesini önemsiyoruz. Bu çalışmaların en önemli çıktısının, yetkinlik kazanan insan kaynağı olduğuna inanıyoruz. Gerçek projeler içinde sorumluluk alan, üreten ve geliştiren öğrencilerin, mezuniyet sonrasında istihdama çok daha hazır ve çok daha güçlü bir şekilde adım attığını görüyoruz."

Konuşmaların ardından OSTİM Teknik Üniversitesinde eğitim gören 1280 öğrenciye, milli işletim sistemi PARDUS'lu bilgisayar takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.