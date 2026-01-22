Haberler

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy, Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı oldu

DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy, Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığı ve Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı görevlerine seçilerek Türkiye'nin Afrika ile ticari ilişkilerini derinleştirmek için çalışmalara liderlik edecek.

DEİK Türkiye- Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçilen Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı görevini de üstlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 2025–2027 dönemini kapsayan İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulu, 17 Ocak tarihinde İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aynı gün yapılan seçimlerde, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı, sektörel ve özel amaçlı iş konseylerinin yeni dönem başkanları ve yürütme kurulları belirlendi.

Genel Kurul sonucunda Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ticaret ortaklarından biri olan DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Bu görevle birlikte Aksoy'un, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesi hedefleniyor.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, 48 iş konseyinden oluşan Afrika Bölgesi İş Konseyleri Başkanları ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda Osman Aksoy, Afrika kıtasındaki iş konseyleri arasındaki eşgüdümü sağlamak üzere Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı olarak seçildi. Bu görevle birlikte Aksoy, Türkiye'nin Afrika genelindeki ticari diplomasi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak.

DEİK ÜST YÖNETİMİNDE SÜREKLİLİK

Daha önce üç dönem DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Osman Aksoy, bu süreçte edindiği bölgesel tecrübesini DEİK'in üst yönetiminde de sürdürmeye devam ediyor. Aksoy, yeni dönemde de DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK İcra Kurulu Üyesi görevlerine devam ederek, kurumun stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmeyi sürdürecek.

Osman Aksoy'un yeni dönemdeki görev alanı Afrika kıtasıyla sınırlı kalmadı. 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde Aksoy, DEİK Türkiye-Romanya ve DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliğine de seçildi. Bu görevlerle birlikte Aksoy, Türkiye'nin Avrupa ve Güney Asya'daki öncelikli pazarlarında iş birliği ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalarda da etkin rol üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı

Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Kocaeli'de yıpranmış Türk bayrağına yapılan uygulamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Okuldaki Türk bayrağı skandalında çok sayıda tutuklama
İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler

Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı
Hastalığını ilk kez açıkladı! Gupse Özay: 'Ülseratif kolit ile mücadele ediyorum'

Gupse Özay ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı
Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı

Esnafın tavuk döner fiyatı ağızları açık bıraktı
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması