DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı Osman Aksoy, Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı oldu

DEİK Türkiye- Nijerya İş Konseyi Başkanlığına seçilen Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Afrika Bölgesi İş Konseyleri Koordinatör Başkanı görevini de üstlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) 2025–2027 dönemini kapsayan İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulu, 17 Ocak tarihinde İstanbul'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aynı gün yapılan seçimlerde, DEİK çatısı altında faaliyet gösteren ülke bazlı, sektörel ve özel amaçlı iş konseylerinin yeni dönem başkanları ve yürütme kurulları belirlendi.

Genel Kurul sonucunda Hayat Holding Genel Sekreteri Osman Aksoy, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki ticaret ortaklarından biri olan DEİK Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanlığı görevine seçildi. Bu görevle birlikte Aksoy'un, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yönelik çalışmalara liderlik etmesi hedefleniyor.

Seçim sürecinin tamamlanmasının ardından, 48 iş konseyinden oluşan Afrika Bölgesi İş Konseyleri Başkanları ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda Osman Aksoy, Afrika kıtasındaki iş konseyleri arasındaki eşgüdümü sağlamak üzere Afrika Bölgesi Koordinatör Başkanı olarak seçildi. Bu görevle birlikte Aksoy, Türkiye'nin Afrika genelindeki ticari diplomasi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak.

DEİK ÜST YÖNETİMİNDE SÜREKLİLİK

Daha önce üç dönem DEİK Türkiye-İran İş Konseyi Başkanlığı görevini yürüten Osman Aksoy, bu süreçte edindiği bölgesel tecrübesini DEİK'in üst yönetiminde de sürdürmeye devam ediyor. Aksoy, yeni dönemde de DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve DEİK İcra Kurulu Üyesi görevlerine devam ederek, kurumun stratejik karar alma süreçlerinde aktif rol üstlenmeyi sürdürecek.

Osman Aksoy'un yeni dönemdeki görev alanı Afrika kıtasıyla sınırlı kalmadı. 18 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilen seçimlerde Aksoy, DEİK Türkiye-Romanya ve DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyleri Yürütme Kurulu Üyeliğine de seçildi. Bu görevlerle birlikte Aksoy, Türkiye'nin Avrupa ve Güney Asya'daki öncelikli pazarlarında iş birliği ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalarda da etkin rol üstlenecek.