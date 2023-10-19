Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin son 21 yılda güçlü bir üretim altyapısına ulaştığını ve OSB'lerde çalışan sayısının 3,5 milyona ulaşmasının planlandığını belirtti.

OSB'lerde Çalışan Sayısının 3,5 Milyon Olması Hedefleniyor

Osb'LERDE ÇALIŞAN SAYISININ 3,5 MİLYON OLMASI HEDEFLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Akdeniz Üniversitesi'ndeki programın ardından önce Antalya Bilim Üniversitesi'nde gençlerle basına kapalı buluştu, ardından Antalya Organize Sanayi Bölgesi içerisinde kurulan Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknopark açılışına katıldı. Bakan Kacır burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 21 yılda güçlü bir üretim altyapısına ulaştığını söyledi. Türkiye'nin imalat sanayi ihracatının 241 milyar doları aştığını belirten Bakan Kacır, "Ülkemiz emin adımlarla nitelikli yatırımların adresi oluyor. Organize sanayi bölgelerimizin sayısını 192'den 355'e çıkardık. OSB alanımız 2 katına çıktı, istihdam 6 kat arttı. Bugün OSB'lerimizde 2,5 milyondan fazla emekçimiz ter döküyor, çalışıyor. Bu rakamın tüm tesislerin faal olmasıyla 3,5 milyona ulaşmasını planlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin toplam sanayi alanları büyüklüğü, yüzölçümünün yaklaşık binde 4'ü kadar olduğunu belirten Bakan Kacır, yakın zamanda bu oranı önce iki katına, 10 yılda ise yüzde 1'e çıkaracaklarını söyledi. Bakan Kacır, Antalya OSB'nin gelişimi için bakanlık olarak 272 milyon liralık destek sağladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ARGE personeli sayısının 2002'de 29 binken günümüzde 222 bin kişiye ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Ar-Ge harcamalarımızın milli gelir içindeki payı, binde 5'lerden yüzde 1,4'lere yükseldi. 2002 yılında 404 olan yerli patent başvurusu, yaklaşık 22 kattan fazla artarak 9 binin üzerine çıktı. Bu gelişim göstergeleri, ülkemizin zengin beşeri sermayesine ve kurumsal altyapılarının sağlamlığına dayanmakta. Teknopark'ın gelişimi için bugüne kadar 28 milyondan fazla destek sağladık."

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, "40 bin metrekarede 15 bin metrekaresi kullanılan bir alan. Açık olan alanlardaki doluluk oranımız yüzde 70'e yaklaştı. Buradan yapacağız çalışmalarımız 385 fabrikamıza gitmek suretiyle onların değişimini hayal ediyoruz. Beyin göçüne müsaade etmeden gençlerimizin burada çalışmasını yine hayal ediyoruz" dedi.