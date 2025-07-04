Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Filyos Limanı'na Dönüşü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Filyos Limanı'na Dönüşü
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Yaklaşık 9 ay boyunca görev yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Filyos Limanı'na döndü. Dron ile görüntülenen liman manevrası ve geminin bakım süreçleri hakkında bilgi verildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'na demirleyen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin dönüşü, dron ile havadan görüntülendi.

Yaklaşık 9 ay boyunca Somali açıklarında görev yapan ve üç boyutlu sismik veriler toplayan Oruç Reis, 15 Haziran'da başladığı dönüş yolculuğunu tamamlayarak Filyos Limanı'na ulaştı. İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'e çıkan geminin limana yanaştığı anlar ise dron ile görüntülendi,

Havadan çekilen görüntülerde, 87 metre uzunluğundaki Oruç Reis'in Filyos açıklarına yaklaşması, liman manevrası ve rıhtıma yanaşması net şekilde görüldü. Görüntülerde gemiye eşlik eden destek gemileri de dikkat çekti.

Liman çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, Oruç Reis'in bakım ve kontrollerinin ardından yeni görevine hazırlanacağı öğrenildi. Gemi, doğal kaynakların araştırılması ve yer kabuğu yapısının incelenmesi amacıyla milli projelerde görev almayı sürdürecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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