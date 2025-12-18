Haberler

Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Ambalaj Komisyonu'nda 2026 yılı poşet ücreti ele alındı. Market temsilcilerinin, artan maliyetleri gerekçe göstererek 50 kuruş olan poşet bedelinin 2,5 liraya yükseltilmesini istedikleri iddia edildi.

  • Zincir market temsilcileri, 50 kuruş olan poşet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesini talep etti.
  • Marketlere olan poşet maliyeti, boyut ve gramaja bağlı olarak 50 ila 75 kuruş arasında değişiyor.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2,5 liralık ücreti makul bulmadığını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ambalaj Komisyonu'nda, "Sıfır Atık" uygulaması kapsamında 2026 yılında geçerli olacak ücretli poşet bedeli masaya yatırıldı. Toplantıda zincir market temsilcilerinin, halen 50 kuruş olan poşet ücretinin 2,5 liraya yükseltilmesi yönünde talepte bulunduğu iddia edildi.

Toplantıda paylaşılan maliyet hesaplarında, standart plastik poşetlerin marketlere olan birim maliyetinin boyut ve gramajına bağlı olarak 50 ila 75 kuruş arasında değiştiği ifade edildi. Bu nedenle mevcut uygulamada poşetlerin bazı durumlarda maliyetine eşit ya da maliyetinin altında tüketiciye sunulduğu belirtildi.

YÜZDE 400'LÜK ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR

Toplantı sonrasında market temsilcilerinin, artan maliyetler ve operasyonel giderleri gerekçe göstererek Bakanlığa resmi yazıyla 2,5 liralık tarife talebini ilettiği öne sürüldü. Halk TV'de yer alan habere göre bu talep, mevcut fiyata kıyasla yaklaşık yüzde 400'lük bir artış anlamına geliyor.

BAKANLIK KAYNAKLARI ÜCRETİ MAKUL BULMADI

Buna karşılık Bakanlık kaynakları, enflasyonla mücadele ve vatandaşın alım gücü gerekçesiyle 2,5 liralık ücretin makul bulunmadığını dile getirdi. Kulislerde ise poşet ücretinin mevcut 50 kuruş seviyesinden, yeniden değerleme oranı doğrultusunda daha sınırlı bir artışla güncellenmesinin değerlendirildiği konuşuluyor.

