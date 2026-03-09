Orta Doğu'daki gerilim Alman sanayisinde toparlanmayı tehdit ediyor

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve artan enerji maliyetlerinin, beklenen ekonomik toparlanma üzerinde ciddi bir "tehdit" oluşturduğu uyarısında bulundu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi sektörü, ocak ayına hem sipariş hem de üretim tarafında zayıf bir başlangıç yaptı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan ocak ayı geçici verilerine göre, ülkede imal edilen ürünlere yönelik siparişler, bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1 geriledi. Aynı dönemde, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de aralık ayındaki yüzde 1,0'lik düşüşün ardından yüzde 0,5 azalış kaydetti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, siparişlerdeki keskin düşüşü bir "düzeltme" süreci olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan ocakta sanayideki üretim ve alınan siparişlere ilişkin yapılan açıklamada, "2025'in son çeyreğinde kamu yatırımları ve savunma ihaleleriyle gelen büyük ölçekli siparişlerin ardından, yılın başında bir konsolidasyon yaşanması sürpriz değil." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, Ifo İş Ortamı Güven Endeksi ve Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gibi öncü göstergelerin iyileşme sinyalleri vermesine rağmen, Orta Doğu'daki savaşın bu tabloyu tersine çevirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki güncel gelişmelerin etkileri henüz ekonomik göstergelere tam olarak yansımamıştır. Ancak küresel piyasalarda ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan belirgin artışlar, sanayi konjonktüründe beklenen toparlanmanın sekteye uğrama riskini önemli ölçüde artırdı." denildi.

Özellikle enerji yoğun sektörlerdeki üretimin ocakta yüzde 0,7 gerilemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, yüksek enerji maliyetlerinin sanayi üzerindeki baskısının sürdüğü kaydedildi.