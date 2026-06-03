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Orta Asya'nın Yeni Finans Merkezi Tamchy SFIT, İlk İş Merkezini Açıyor

Orta Asya'nın Yeni Finans Merkezi Tamchy SFIT, İlk İş Merkezini Açıyor
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Kırgızistan'ın Issyk-Kul Gölü kıyısında kurulan Tamchy SFIT, 49 yıllık sıfır vergi avantajı ve İngiliz hukuku güvencesiyle Orta Asya'nın yeni finans üssü olmaya hazırlanıyor.

Tamchy Özel Finans Yatırım Bölgesi (Tamchy SFIT), Issyk-Kul Gölü kıyısında ilk iş merkezini açıyor. Yönetim Şirketi'nin yeni adresine kavuşacağı merkez, bölgenin ticari faaliyetlerini başlatmak ve ilk şirketleri bünyesine katmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

3.850 metrekarelik iş merkezi; ofis ve ortak çalışma alanlarının yanı sıra çok işlevli konferans salonları ve toplantı odaları barındırıyor. Önümüzdeki aylarda aynı alanda bir restoran ve kafelerin de hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Dünya genelinde finansal ve lojistik köprüler kuracağız”

Tamchy SFIT Yönetim Konseyi Başkanı ve Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Baetov, açıklamasında şunları söyledi: "Tamchy SFIT, uluslararası iş dünyasının güven merkezleri arayışının yoğunlaştığı tam da doğru anda hayata geçti. İlk iş merkezimizin açılışı, bu topraklarda gerçek operasyonel yaşamın başlangıcına işaret ediyor. BDT, Asya, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika pazarları arasında finansal ve lojistik köprüler kuruyoruz; bugün itibarıyla bu köprü ilk adresine kavuştu. Merkez, ilk yerleşik şirketleri ağırlamaya hazırlanıyor."

Açılış öncesinde Yönetim Konseyi, Yönetim Şirketi'ni kurdu; finans merkezinin kalkınma planını onayladı ve ilk düzenleyici önlemler paketini kabul etti. Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin başkanı ve hakimlerinin seçim süreci ise hâlâ devam ediyor.

Tamchy SFIT, 10 Temmuz 2025 tarihli ve 136 sayılı Kırgızistan Cumhuriyeti Kanunu kapsamında Issyk-Kul Gölü kıyısında yaklaşık 6.000 hektar alan üzerinde kuruldu. Bölgede faaliyet gösterecek şirketler; İngiliz ortak hukuku ilkeleri çerçevesinde hareket edebilecek, 49 yıl boyunca sıfır vergi oranından yararlanacak ve kârlarını tam olarak geri transfer etme hakkına sahip olacak. Bölge, 2035 yılına kadar 3.900'den fazla şirkete ev sahipliği yapmayı ve 10.000'i aşkın istihdam oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
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