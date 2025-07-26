Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya ve Manisa'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangınlarla mücadelede orman kahramanlarının özverisi vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangınının tamamen, Manisa Akhisar'daki yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu yangınların son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Antalya Muratpaşa Güzeloba'da çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Manisa Akhisar'daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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