Organize Sanayi Bölgeleri için Yatırım Başvuruları Arttı

Organize Sanayi Bölgeleri için Yatırım Başvuruları Arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 bin 318 sanayicinin 191 OSB'deki 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için başvurduğunu duyurdu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, organize sanayi bölgesi ( Osb ) parsellerinin çevrim içi ortamda yatırımcılara tahsisi uygulaması kapsamında, 5 bin 318 sanayicinin 191 OSB'deki 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için başvuru yaptığını duyurdu.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerdeki yatırım alanlarını çevrim içi ortamda girişimcilerin erişimine sunma uygulamasının devam ettiğini belirtti. Kacır, "13 ayda girişimcilerimizden yatırım yerlerine büyük bir talep gerçekleşti. 191 OSB'de 21,7 milyon metrekarelik 1927 yatırım yeri için 5 bin 318 sanayicimiz başvuru yaptı. 59 OSB'de ise 35,6 milyon metrekare alan için 1433 ön tahsis başvurusu yapıldı. Bu ay çıktığımız ilanla, 133 OSB'de 20 milyon 151 bin metrekarelik 1327 yatırım yeri için tahsis başvurusu, 34 OSB'de 9 milyon 438 bin metrekarelik alan için ön tahsis başvurusu alınmaya başlandı. Planlı sanayi alanlarımızın büyümesi devam edecek. Türkiye katma değerli yatırımlarla yükselişini sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
