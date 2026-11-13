Ordu kivisinde hasat başladı, bu yıl 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor

Ordu'da yaklaşık 30 yıl önce deneme amaçlı ekimi yapılan kivi, bugün fındığın ardından ilin önemli tarımsal ürünleri arasında yerini aldı. Coğrafi işaretli Ordu kivisinde hasat sezonu başlarken, bu yıl 9 bin 370 ton rekolte beklenen ürünün il ekonomisine yaklaşık 375 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor.

İlde üretimi giderek yaygınlaşan kivi, özellikle sahil ve orta kesimlerde üreticiler için fındığın yanında önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla 2019 yılında coğrafi işaret tescili alan Ordu kivisi, kendine özgü aroması, yüksek kuru madde oranı ve uzun depolama ömrüyle pazarda da yer buluyor.

Olgunlaşan kivilerde ise bugün itibariyle hasat başladı. Ordu Valisi Muammer Erol, protokol üyeleri ile birlikte Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde Mustafa Hekim isimli üreticinin bahçesindeki hasat programına katıldı.

"Ordu kivisi ön planda"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, kivi hasadının yapıldığı bahçede yaptığı açıklamada, ürünün kentte yaklaşık 30 yıldır yetiştirildiğini söyledi. Ordu kivisinin 2019 yılında coğrafi işaret tescili aldığını hatırlatan Ay, "Kendine has tadı, aroması, kuru madde oranının yüksek olması ve özellikle pazarlama gücünü artıran depolama ömrünün uzun olması sebebiyle 2019 yılında İl Müdürlüğümüzün de katkısıyla coğrafi işaretli ürün olarak piyasaya çıkmıştır. Bu yönüyle Ordu kivisi coğrafi işaretli bir üründür ve kalitesiyle ön plandadır" dedi.

"9 bin 370 ton rekolte bekleniyor"

Kivi üretiminin bugün 4 bin 11 dekar alanda yapıldığını belirten Ay, bu yılki rekoltenin geçen yıla göre yüzde 51 artmasının beklendiğini ifade etti. Son yıllarda üretim alanlarının genişlediğine dikkat çeken Ay, "Bu sene yaptığımız değerlendirmelere göre 9 bin 370 ton rekolte bekleniyor. Geçen sene birçok ilde zirai dondan dolayı bitkisel ürünlerde hasar oldu. Geçen seneye göre yüzde 51 artışımız söz konusu. Bakanlığımızın, DOKAP'ın, Dünya Bankası'nın ve çeşitli bütçe sahibi kuruluşların destekleriyle son 5 yılda ciddi anlamda artış oldu. 317 dekar kivi alanlarında bir artış oldu" diye konuştu.

Ekonomiye katkısı 375 milyon lira

Bakanlığın kırsal kalkınma yatırım destekleri kapsamında bu yıl 4 bahçede daha kivi tesisi kurulacağını kaydeden Ay, "İlimiz ekonomisine bu yıl itibarıyla 375 milyon lira değerinde bir katkı sunmasını bekliyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize bol bereketli bir hasat mevsimi diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Fındığın yanında ek gelir kaynağı oldu"

Yaklaşık 16 yıldır kivi üreticiliği yapan Mustafa Hekim ise 10 dönümlük bahçesinden yaklaşık 20 ton ürün aldığını belirtti. Kivinin fındığa göre daha karlı olduğunu söyleyen Hekim, "2010'dan beri üretim yapıyorum. Fındığın yanında ek gelir olarak üretiyoruz. 10 dönüm bahçem var. 10 dönümden yaklaşık 20 ton kivi alıyorum. Tabii ki fındıktan karlı. Ürün olarak fındıktan daha ağır geldiği için daha karlı. Hasadı 20-25 kişiyle bir günde bitiyor" dedi.

Hasatta çalışan işçiler de kivi toplamanın fındık hasadına göre daha kolay ve eğlenceli olduğunu, ancak bahçelerin bakımının üreticiler açısından zor olduğunu dile getirdi. İşçiler, özellikle yaz mevsimindeki gibi sıcak havanın kendilerini etkilemediği, Ordu kivisinin lezzetli olduğunu da ifade etti.

Hasat programına Perşembe Kaymakamı Burak Akeller, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Levent Bayrak, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Çınbırtoğlu, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı