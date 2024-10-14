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Ordu Kivi Üreticileri Bu Sezon 200 Milyon Lira Bekliyor

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Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kividen Ordu ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira gelir sağlanmasının beklendiğini açıkladı. Kivi hasadına 15 gün içinde başlanacağı ve kalite ile il dışından gelen talebin yüksek olduğu vurgulandı.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar, bu sezon kividen Ordu ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira gelir sağlanmasını beklediklerini söyledi.

Uzunlar, Altınordu ilçesindeki bir bahçede AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte fındıktan sonra üreticilere en çok gelir getiren kivinin hasadına yaklaşık 15 gün sonra başlanacağını belirtti.

Hasat öncesi üreticilerin son hazırlıklarını yaptığını anlatan Uzunlar, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillenen Ordu kivisinin kalitesinin çok iyi sevide olduğunu ifade etti.

Uzunlar, kaliteden dolayı il dışından gelen tüccar ve manavların Ordu kivisine yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, bu kalitenin oluşmasında üreticilerin emeğinin yanı sıra mevsimsel şartların da etkili olduğunu aktardı.

İl genelinde 5-6 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Uzunlar, kivi fiyatının oluşturulan komisyonca belirlendiğini, birinci sınıf kivinin kilogramının 40, ikinci sınıf kivinin 25, üçüncü sınıf kivinin ise 10 liradan satılacağını kaydetti.

Uzunlar, bu fiyattan üreticilerin oldukça memnun olduğunu belirterek, yaklaşık 2 hafta sonra çiftçilerin bahçelerine girerek hasat yapacağını söyledi.

Ordu kivisinin raf ve depo ömrünün oldukça uzun olduğunu ifade eden Uzunlar, bu bölgede kivinin mayısa kadar rahatlıkla depoda saklanabildiğini aktardı.

Uzunlar, kahverengi kokarca zararlısının kiviye zarar vermediğini kaydederek, "Şimdiye kadar üreticilerimizden bu yönde şikayet almadık. Bunun da sebebi kivi bahçelerinin düzenli şekilde ilaçlanmasıdır. Herkes bu konuda tedbirini aldı. Üreticilerimizin bundan sonraki yıllarda da bu zararlıya karşı önlem almalarını bekliyoruz." dedi.

Kivinin Ordu ekonomisine azımsanamayacak kadar önemli katkısının olacağına işaret eden Uzunlar, şöyle konuştu:

"Bu sezon hasat edilen kividen Ordu ekonomisine yaklaşık 200 milyon lira gelir girmesini bekliyoruz. Bu para kasım ayında Ordu ekonomisine girmiş olacak. Fındıktan sonra ilimize sıcak para girmesini sağlayan ürün kividir. Bu nedenle özellikle sulama problemi olmayan ve arazisi müsait tüm üreticilere kivi üretmelerini, bahçesi olanlara da ürünlerine bakmaya devam etmelerini öneriyorum. Kivinin şimdiye kadar pazar sorunu olmadı. Bundan sonra da olmayacağını bekliyoruz."

Uzunlar, kivinin fazla işçiye gerek duymadan toplanabildiğini, bu yönüyle de üreticiye avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Ekonomi

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